Weekendowe nowości na Netflix i HBO Max. Co obejrzymy? Ponad 40 propozycji

W tym tygodniu na najpopularniejsze platformy stereamingowe w Polsce dodane zostało ponad 40 propozycji. To filmy, seriale, programy i dokumenty, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdźcie, na co warto zwrócić uwagę w nadchodzący weekend.

„Pracujące mamy” – Netflix

Od zlecania dziadkom opieki nad dziećmi po radzenie sobie z poporodową depresją — cztery przyjaciółki doświadczają uroków życia w roli świeżo upieczonych matek.



„Powrót do liceum” – Netflix

W efekcie nieudanego wyczynu cheerleaderek zapadła w dwudziestoletnią śpiączkę. Teraz ma 37 lat, obudziła się i chce spełnić swoje marzenie z liceum: zostać królową balu.



„42 dni w mroku” – Netflix

To oparty na prawdziwych wydarzeniach i osadzony w konwencji thrillera chilijski serial dystrybucji Netflixa. Główną bohaterką serialu jest Cecilia, której życie wywraca się do góry nogami wraz z zaginięciem jej siostry, Veróniki. Zniknięcie siostry i bałagan pozostawiony w jej domu sugeruje porwanie.



„Piękna i zemsta” – Netflix

Początkowo Lucía jest zniesmaczona ekstrawagancką rodziną dziewczyny swojego syna, ale nie wie jeszcze, jaki wielki wpływ będą oni mieli na jej dotąd poukładane życie.



„Krime story, love story” – Netflix

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia opisywana jest jak współczesna ekranizacja „Romea i Julii”. Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy.



„Prawnik z Lincolna” – Netflix

Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna.



„Imperium przepychu” – Netflix

Bajecznie bogaci Azjaci i Amerykanie azjatyckiego pochodzenia imprezują w Los Angeles, pławią się w luksusie i... przeżywają trudne chwile.



„Zoom. Akademia superbohaterów” – Netflix

Po utracie niezwykłych mocy kapitan Zoom zostaje nauczycielem w szkole dla superbohaterów.



„Bittersweet days” – Netflix

Cztery siostry zmagają się z dramatami i sekretami rodzinnymi w trzech różnych okresach, ale zawsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia.



„Curse of the witching tree” – Netflix

Gdy rodzina wprowadza się do ustronnego wiejskiego domu, szereg dziwnych wydarzeń zmusza jej członków do zmierzenia się ze straszliwą historią posiadłości.



„All my loving” – Netflix

Różne temperamenty bohaterów sprawiają, że każdy przeżywa kryzys na swój sposób: Stefan (Lars Eidinger) będzie musiał z przyczyn zdrowotnych zmienić zawód, który przynosił mu prestiż i pożądliwe spojrzenia kobiet; Julia (Nele Mueller-Stöfen) wypiera cierpienie i szuka ukojenia w relacji z czworonogami; Tobias (Hans Löw) próbuje z kolei odnaleźć się w chaotycznej codzienności, będąc jednocześnie dobrym ojcem, mężem i synem.



„Blame game” – Netflix

Brak recyklingu, bezprawie i bezwzględne firmy z branży odpadów elektronicznych doprowadziły do powstania w hanie wysypiska toksycznych śmieci.



„Antonio Lamela” – Netflix

Hiszpański architekt Antonio Lamela opowiada o swojej imponującej karierze w wywiadzie ze swoim rówieśnikiem, Luisem Fernándezem-Galiano.



„Beer is cheaper than therapy” – Netflix

Nakręcony w bazie Fort Hood film dokumentalny prezentujący tragiczne dla amerykańskich żołnierzy i weteranów konsekwencje walki na pierwszej linii frontu.



„Zamachowiec” – Netflix

James Dial, bezwzględny zamachowiec i płatny zabójca będący obecnie na wcześniejszej emeryturze otrzymuje od dawnych szefów ostatnie zadanie. By wynagrodzić im fiasko poprzedniej misji, ma zlikwidować bossa organizacji terrorystycznej.



„Nasz ojciec” – Netflix

Pewna kobieta dzięki testowi DNA dowiaduje się, że ma liczne rodzeństwo i ujawnia spisek, w który zamieszany jest lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.



„Cirkus Rwanda” – Netflix

Rosťa Novák, lider słynnej praskiej grupy Cirk La Putyka, tworzącej na granicy cyrku i teatru, postanowił przygotować przedstawienie z udziałem akrobatów z Rwandy. Jedzie do Afryki i spotyka się z Eliseé, który jako dziecko przeżył ludobójstwo w Rwandzie, a teraz szkoli grupę akrobatów złożoną z osieroconych dzieci.



„Neumatt” – Netflix

Kiedy konsultant biznesowy Michi Wyss dziedziczy po ojcu problematyczne gospodarstwo, musi zmierzyć się ze swoją wiejską przeszłością oraz przyszłością swojej rodziny.



„Maverix” – Netflix

Młodzi motocrossowcy próbują pokonać swoich rywali, wykrzesać z siebie to, co najlepsze i zdobyć wszystkie tytuły w tym niezwykle dynamicznym serialu.



„Ana De Dia” – Netflix

Młoda kobieta dowiaduje się, że ma sobowtórkę, która przejęła jej życie. Staje przed dylematem: walczyć o odzyskanie tożsamości czy zacząć nową, anonimową egzystencję.



„Vier auf Vier Radern” – Netflix

Ten dokument to historia czteroosobowej rodziny, która podczas samochodowej podróży po Ameryce Południowej przeżywa różne przygody i stawia czoła kolejnym wyzwaniom.



„Meester Spion” – Netflix

Uciekając przed prześladującymi go dzieciakami, 10-letni Tim budzi kriogenicznie zamrożonego szpiega z lat 70. i pomaga mu rozwiązać niedokończone sprawy.



„The Fence” – HBO Max

Dokument o budowanym na granicy USA i Meksyku murze.



„Birdman” – HBO Max

Zapomniany gwiazdor, który zdobył sławę, wcielając się w rolę kultowego superbohatera, chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego.





„Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie” – HBO Max

Dwie ikony kina – Carrie Fisher i jej matka, Debbie Reynolds, dzielą się wspomnieniami dotyczącymi życia w świetle reflektorów. Wpuszczają widzów do swojego prywatnego świata w dokumencie nakręconym przed ich niespodziewaną śmiercią.



„Toe Tag Parole. To live and die on yard A” – HBO Max

Dokument opowiadający o pilotażowym programie, który został zainicjowany w Kalifornii dla odbywających karę dożywocia kryminalistów.



„Ciężkie czasy na Long Island” – HBO Max

Film dokumentalny o realiach długoterminowego bezrobocia w Ameryce. Jego bohaterami jest kilkoro mieszkańców Long Island, w stanie Nowy Jork, którzy stracili pracę podczas niedawnej recesji.



„Czy ktoś widział Andy'ego?” – HBO Max

W 1976 roku, dziesięcioletni Andy Puglisi zniknął nagle z zatłoczonego basenu miejskiego w stanie Massachusetts. 22. lata później reżyser Melanie Perkins, dawna koleżanka Andy'ego, rozpoczyna starania, aby rozwikłać zagadkę z przeszłości.



„Darwin i wrogowie ewolucji” – HBO Max

Spojrzenie na ludzi, którzy odrzucają teorię ewolucji. Jakimi argumentami się posługują i jak tłumaczą zjawiska rządzące światem?



„.Dog” – HBO Max

Dimitris wyidealizował swojego siedzącego w więzieniu ojca. Kiedy ten po dziesięciu latach zostaje zwolniony, chłopak nie może się doczekać, kiedy wreszcie go pozna. Jednak ojciec ujawnia swoją prawdziwą naturę i Dimitris staje przed dylematem.



„Dziecko” – HBO Max

Mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, ale też niesamowicie urocze, dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror.



„Fabryka Triangle: Pamięć o pożarze” – HBO Max

25 marca 1911 tragiczny pożar w fabryce Triangle Shirtwaist w Nowym Jorku kosztował życie 146 robotników, w większości kobiet i nastoletnich dziewcząt. Tragedia poruszyła opinię publiczną.



„Film balkonowy” – HBO Max



Produkcja Max Original autorstwa uznanego dokumentalisty Pawła Łozińskiego, który przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Autor zaczepia mieszkańców dzielnicy albo przypadkowych przechodniów, zadaje pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem.



„Koniec” – HBO Max

Poruszający dokument prezentujący sylwetki pięciu pacjentów w terminalnym stadium choroby nowotworowej oraz ostatnie dni ich życia. Członkowie ich rodzin dokumentują za pomocą kamery ostatnią podróż, w jaką wybierają się ich najbliżsi.



„Księżyc, 66 pytań” – HBO Max

Po wielu latach Artemis postanawia wrócić do Aten, gdzie mieszka jej ojciec, który bardzo podupadł na zdrowiu. Kobieta poznaje skrywaną przez niego tajemnicę i zaczyna nie tylko lepiej rozumieć ojca, ale też odczuwać do niego prawdziwą miłość.



„Lada dzień” – HBO Max

13-letni Ramin i jego pochodząca z Iranu rodzina mieszkają w ośrodku dla uchodźców w Finlandii. Gdy chłopiec zaczyna cieszyć się wakacjami, rodzina otrzymuje straszną wiadomość, że ich wniosek o azyl został odrzucony.



„Schody” – HBO Max

Oparta na faktach opowieść koncentruje się na życiu Michaela Petersona, jego rozległej rodzinie z Północnej Karoliny oraz podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson. Colin Firth i Toni Collette w rolach głównych.



„Paterno” – HBO Max

Al Pacino w dramacie produkcji HBO jako szkolny trener, który musi przyznać się do porażki w obliczu skandalu seksualnego.



„Statua wolności: Matka wygnańców” – HBO Max

Film dokumentalny HBO w ciekawy sposób prezentujący historię i znaczenie ikonicznej Statuy Wolności.



„Turysta” – HBO Max

Cierpiący na amnezję mężczyzna budzi się na australijskim odludziu. Musi wykorzystać posiadane wskazówki, żeby odkryć swoją tożsamość, zanim dogoni go przeszłość.



„Wszystko jest opowieścią” – HBO Max

Dokumentalny portret królowej komedii romantycznych Nory Ephron, autorki m.in. takich hitów jak Masz wiadomość czy Bezsenność w Seattle.

