Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Nicole ucieka ze szpitala

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3420.?

Nicole ucieka ze szpitala, a Muszko gasi światło na Wspólnej! Mikołaj nie wie, co robić – Stefanek chce się koniecznie spotkać z chorą psychicznie mamą. Kiedy Leśniewski dzwoni do szpitala dowiaduje się, że Nicole wypisała się na własne żądanie! Tymczasem Roman rozpoczyna remont w nowym mieszkaniu Marty i Mikołaja. Niestety okazuje się, że pomagający mu Muszko nie ma pojęcia o budowlance – ignorant pozbawia prądu całą Wspólną. Ofiara staje się katem – co zrobi Iga? Iga nie może skontaktować się z Marzeną. Obawia się, że agresywny mąż kobiety mógł jej coś zrobić. Kiedy zaniepokojona Przybysz przyjeżdża do ich mieszkania okazuje się, że… to Marzena znęca się nad swoim mężem. Co zrobi Iga? Tłok u Smolnych – wszyscy mają dość. Smolny wraca z pracy – na stole znajduje liścik miłosny z zaproszeniem do łóżka! Podekscytowany wkracza do pokoju, jednak zamiast Basi zastaje w nim… Kubę ze swoją dziewczyną. Seria pomyłek i nerwowych sytuacji spowodowana przeludnieniem sprawia, że młody Brzozowski i Majka chcą się jak najszybciej wyprowadzić. Zdesperowani, zastanawiają się czy przyjąć propozycję Dexa i Karola i wynająć wspólnie z nimi mieszkanie.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

