„Rolnik szuka żony”. Internauci oburzeni wymaganiami jednego z rolników. Oliwy do ognia dodała... była teściowa

„Mimo trudnej przeszłości nie zatracił w sobie woli walki o własne marzenia, czego dowodem jest zgłoszenie się do programu” – opisują rolnika Tomasza producenci programu w mediach społecznościowych. Dodają także, że lubi on „dy wszystko działa, jak w szwajcarskim zegarku”, a jego pasją jest gotowanie. „Tomek ma trzy siostry i brata, jest rodzinny i towarzyski. Lubi rozmawiać z ludźmi, a na jego twarzy często pojawia się uśmiech. Był w 7-letnim związku, ale od 3 lat jest sam. Owocem jego małżeństwa są dwie córki, które kocha z całych sił” – dowiadujemy się o uczestniku.

„Rolnik szuka żony”. Wymagania Tomasza R.

Jeżeli chodzi o przyszłą partnerkę, Tomasz poinformował, że nie akceptuje dużej ilości kolczyków lub tatuaży. Ponadto, powinna być ona wyższa od niego (ma 178 cm wzrostu). – Powinna być tradycjonalistką, bo lubię tradycję. Żeby była też katoliczką, chodziła do kościoła. Kolor włosów i oczu jest nieważny. Ważne jest wnętrze drugiego człowieka. Dobroć, uczciwość, myślenie o drugim człowieku. Marzę, by zacząć wszystko od nowa. Mieć rodzinę, kobietę, dziecko – przekazał już w programie rolnik, rozmawiając z Martą Manowską. – Raczej nie powinna być ode mnie starsza, ale jeśli młodsza, to może być nawet różnica 10 lat. Może być dziewczyna z dzieckiem – dodał.

Teściowa ostrzega?

Ze względu na odrzucanie przez rolnika Tomasza kobiet niewierzących oraz z tatuażami czy kolczykami, w sieci pojawiła się masa hejtujących go komentarzy. Oliwy do ognia dodał wpis kobiety, podającej się za jego teściową, która opisywać miała stosunki między nim, jego dziećmi i byłą partnerką. Komentarze te zostały już skasowane z profili w mediach społecznościowych programu.

„Czytałam że teściowa ostrzega przed tym panem. Że ze swoimi dziećmi nie ma nawet kontaktu” – pisze jedna z internautek, komentując opis Tomasza. „Szkoda, że TVP nie weryfikuje dokładniej kandydatów, ten pan to wielka mina” – dodaje inna, która sugeruje, że zna rolnika.

Czytaj też:

QUIZ z wiedzy ogólnej dla prawdziwych bystrzaków! Sprawdź się!