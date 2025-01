Nominacje do Oscara 2025. Kto ma szansę na historyczne wyróżnienie?

Aktorka, pisarka i komiczka Rachel Sennot oraz aktor, scenarzysta i podcaster Bowen Yang, ogłosili we wtorek 23 stycznia, kto oficjalnie powalczy o statuetki Oscara w 2025 roku. Będzie to już 97. w historii edycja nagród przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Jeżeli chodzi o polski akcent na Oscarach 2025 – wiedzieliśmy już, że w kategorii najlepszy film międzynarodowy nie powalczy „Pod wulkanem”, ponieważ odpadł na etapie nominacji. Wciąż mieliśmy jednak szansę na statuetkę dzięki filmowi „Dziewczyna z igłą” Magnus von Horn, który jest co prawda duńskim kandydatem, jednak powstał w koprodukcji z Polską (autorem zdjęć jest Michał Dymek).

Pełna lista nominowanych do Oscarów 2025. Te filmy, twórcy i aktorzy mają szansę na statuetkę (lista jest uzupełniana)

Najlepszy film



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Najlepszy aktor drugoplanowy



Yura Borisov „Anora” Kiernan Culkin „Prawdziwy ból” Edward Norton „Kompletnie nieznany” Guy Pearce „The Brutalist” Jeremy Strong „Wybraniec”



Najlepsza aktorka drugoplanowa





Monica Barbaro „Kompletnie nieznany”Ariana Grande „Wicked”Felicity Jones „The Brutalist”Isabella Rossellini „Konklawe”Zoe Saldana „Emilia Perez”



Najlepszy reżyser



Najlepszy scenariusz oryginalny





„Anora”„The Brutalist”„Prawdziwy ból”„September 5”„Substancja”



Najlepszy scenariusz adaptowany





„Kompletnie nieznany”„Konklawe”„Emilia Perez”„Nickel Boys”„Sing Sing”



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny





„Death by Numers”„I Am Ready, Warder”„Incident” „Instruments of a Beating Heart”„The Only Girl in the Orchestra”



Najlepszy długometrażowy film animowany





„Flow” „W głowie się nie mieści 2”„Memoir of a Snail”„Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”„The Wild Robot”



Najlepszy krótkometrażowy film animowany





„Beautiful Men” „In The Shadow of the Cypress”„Magic Candies”„Wander to Wonder”„Yuck!”



Najlepsze zdjęcia



Najlepsza scenografia





„The Brutalist”„Konklawe”„Diuna 2”„Nosferatu”„Wicked”



Najlepsze kostiumy





„Kompletnie nieznany” Arianne Phillips„Konklawe” Lisy Christl„Gladiator II” Janty Yates i Dave Crossman„Nosferatu” Linda Muir„Wicked” Paul Tazewell



Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny



Najlepszy montaż



Najlepszy dźwięk



Najlepsza piosenka





„El Mal” z „Emilia Perez”„The Journey” z „The Six Triple Eight” „Like a Bird” z „Sing Sing” „Mi Camino” z „Emilia Perez”„Never Too Late” z „Elton John: Never Too Late”



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski





„A Lien” „Anuja” „I'm Not a Robot”„The Last Ranger”„The Man who Could Not Remain Silent”



Najlepsze efekty specjalne



Najlepsza muzyka oryginalna





„The Brutalist” Daniel Blumberg„Konklawe” Volker Bertelmann„Emilia Perez” Clement Ducol i Camille„Wicked” John Powell i Stephen Schwartz„Dziki robot” Kris Bowers



Najlepsza charakteryzacja i fryzury





„A Different Man”„Emilia Perez”„Nosferatu”„Substancja”„Wicked”



Najlepszy film międzynarodowy





„I'm Still Here”„Dziewczyna z igłą”„Emilia Perez”„THe Seed of the Sacred Fig”„Flow”

97. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 2 marca 2025 roku. Jak co roku, wydarzenie będziemy relacjonować dla Państwa na Wprost.pl.

