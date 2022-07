Will Smith wrócił do mediów. Opublikował szczere wideo

Tegoroczna gala Oscarów z pewnością przejdzie do historii. W marcu 2022 roku podczas 94. rozdania najważniejszych nagród w branży filmowej doszło do zaskakującego wydarzenia. Chris Rock pojawił się na scenie, aby przedstawić zwycięzcę w kategorii „najlepszy dokument”. Zanim to zrobił, zaczął typowo dla siebie żartować z obecnych. Zwracając się do Jady Pinkett Smith, stwierdził, że nie może się doczekać „G.I. Jane 2”, nawiązując do ogolonej głowy aktorki. Wtedy Will Smith wyszedł na scenę i spoliczkował Rocka, po czym krzyczał z widowni, aby ten „nie żartował kur** z jego żony”.

Sytuacja wstrząsnęła nie tylko branżą filmową, ale wszystkimi mediami. Mimo że Will Smith zabrał głos jeszcze na scenie i przeprosił swoją ofiarę, to Akademia Filmowa podjęła surową decyzję. Postanowiono, że Will Smith przez 10 lat nie będzie mógł uczestniczyć w żadnych wydarzeniach lub programach Akademii. Decyzja dotyczy również Oscarów. Następnie aktor Will Smith opublikował obszerny wpis, w którym przeprosił Chrisa Rocka. Potem zniknął z show-biznesu.

Will Smith zabiera głos i publikuje szczere wideo

Will Smith swój wywód zaczął od tego, że próbował się skontaktować z Chrisem Rockiem, ale ten ma nie być na to gotowy. - Próbowałem skontaktować się z Chrisem. Zostałem poinformowany, że nie jest gotowy, aby ze mną rozmawiać, ale gdy to się zmieni, wtedy da mi znać. Powiedziałbym Ci, Chris, że Cię przepraszam. Moje zachowanie było niewybaczalne. Jestem gotowy, kiedykolwiek chciałbyś porozmawiać – powiedział. Aktor wyznał też, że ma świadomość, że zranił nie tylko komika. - To była jedna z rzeczy, której byłem całkowicie nieświadomy. Nie myślałem o tym, ile osób zranię, kiedy zraniłem go w tamtym momencie. Chciałbym przeprosić matkę Chrisa, jego całą rodzinę, w szczególności jego brata Tony'ego Rocka – możemy usłyszeć.

W nagraniu, które znalazło się na YouTube, celebryta wyznał też, że ciągle nad sobą pracuje. – Boli mnie to psychologicznie i emocjonalnie, bo wiem, że nie udało mi się dorównać do tego, jak wysokie mniemanie o mnie mają moi fani. Praca, którą nad sobą wykonuję, polega na tym, że staram się nie wstydzić się tego, kim jestem, będąc jednocześnie skruszonym po tym, co zrobiłem. (...) Wiem, że to było szokujące, ale obiecuję Wam, w stu procentach poświęcam się przekazywaniu w świat światła, miłości i radości – podkreślił.

