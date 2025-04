Zaskakujący transfer! Gwiazda Kanału Zero przeszła do Republiki

Choć Kanał Zero wystartował w zeszłym roku z wielkim przytupem, następnie przyciągając w swoje szeregi wiele znanych nazwisk, to w ostatnim czasie z posady w medium Krzysztofa Stanowskiego zrezygnowało sporo osób. W poprzednich tygodniach media informowały o odejściu m.in. Emilii Dulik, Michała Pietrzykowskiego, Tomasza Raczka, Jana Lorenca, a także Izabelli Krzan, która nawiązała współpracę z TVN. Teraz okazało się, że do tego grona dołączyła kolejna dziennikarka.

Transfer z Kanału Zero do Republiki

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Telewizja Republika zaliczyła zawrotny wzrost oglądalności, a także zebrała ogromne środki na działalność, dzięki którym m.in. wyremontowała nowe studio w centrum Warszawy, uruchomiła placówkę korespondencką w Budapeszcie, a także utworzyła portal show-biznesowy. Niedawno informowaliśmy o tym, że do ostatniego z tych projektów medium Tomasza Sakiewicza szuka pracowników. Teraz ujawniono, że swoje miejsce znalazła tam była pracownica Krzysztofa Stanowskiego.

Otóż „Wirtualne media” podały, że z Kanału Zero odeszła Karolina Sobocińska, która wcześniej pracowała też w „Wirtualnej Polsce” oraz w należącym do Gazeta.pl serwisie Plotek.pl. – Tak, potwierdzam, z końcem lutego rozeszły się nasze drogi – przekazała dziennikarka, następnie zdradzając, z jakiego powodu zdecydowała się na taki krok.

– Dlaczego? Myślę, że idealne będzie tu pójście tropem najlepszego szefa i dziennikarza, z którym dotychczas współpracowałam, Piotra Mieśnika, który powiedział – w moim odczuciu – że w orkiestrze Krzysztofa Stanowskiego wszyscy muszą koncentrować się na osobie dyrygenta. A tym jest... Krzysztof Stanowski – powiedziała „Wirtualnym mediom”.

W Kanale Zero Karolina Sobocińska zajmowała się tematami popkultury, lifestylu i sprawami społecznymi. Występowała w odcinkach z cyklu commentary. Teraz dołączyła do portalu środowiska Republiki, który wystartował 31 grudnia 2024 roku. „Blask Online” zarządzany jest przez spółkę, w której udziałowcami są: Transatlantic Foundation (tu wspólnikami są Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz), Sławomir Jastrzębowski, Telewizja Republika, Mariusz Kozłowski i Jarosław Olechowski. Redaktorem naczelnym portalu został Sławomir Kowalski.

Czytaj też:

Marianna Schreiber w nowej roli. „Dostałam swój program w telewizji”Czytaj też:

Spór prawicowych stacji. Stacja wPolsce24 uderza w TV Republika