Will Smith przeprasza za spoliczkowanie Chrisa Rocka. „Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie”

Tegoroczna gala rozdania Oscarów będzie zapamiętana głównie przed jedno wydarzenie. Will Smith, nominowany w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, spoliczkował na scenie Chrisa Rocka. Powodem miał być żart Rocka na temat żony Smitha Jady Pinkett Smith. Zwracając się do Jady, Rock stwierdził, że nie może się doczekać „G.I. Jane 2”, nawiązując do ogolonej głowy aktorki. Wtedy Will Smith wyszedł na scenę i spoliczkował Rocka, po czym krzyczał z widowni, aby ten „nie żartował kur** z jego żony”.

Will Smith odbierając Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego musiał nawiązać do incydentu. Gwiazdor nie krył łez i próbował tłumaczyć się ze swojego zachowania. Chwilę później głos zabrał syn aktora. Jaden Smith opublikował krótki, ale wymowny wpis na Twitterze. „I tak to się robi” – napisał. Internauci nie mają wątpliwości, że to nawiązanie do zachowania Willa. Głośny incydent skomentowała też osoba z branży filmowej, którą cytowały amerykańskie media. Źródło „The Post” twierdzi, że całkiem możliwe jest wycofanie nagrody. „To zwykła napaść. Wszyscy byli w szoku i nie czuli się komfortowo. Will raczej nie będzie chciał dobrowolnie oddać Oscara, ale kto wie, co się teraz wydarzy” – czytamy. Akademia po incydencie wydała tylko krótkie oświadczenie, w którym stwierdza, że „potępia przemoc wobec Rocka”, ale nie napisano nic o ewentualnych konsekwencjach.

Will Smith przeprasza za spoliczkowanie Chrisa Rocka

Teraz głos zabrał główny zainteresowany. Will Smith opublikował obszerny wpis, w którym przeprasza Chrisa Rocka. „Przemoc w każdej postaci jest trująca i wyniszczająca. Moje zachowanie ostatniej nocy na rozdaniu nagród Akademii było niemożliwe do zaakceptowania. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Przyzwyczaiłem się, że to, że ludzie żartują sobie z mojej osoby, jest częścią pracy. Żart o medycznej przypadłości Jady był jednak dla mnie nie do zniesienia i zareagowałem na niego emocjonalnie” – czytamy. „Następnie aktor przeszedł do sedna. Chciałem Ciebie publicznie przeprosić, Chris. Przekroczyłem granicę. Byłem w błędzie. Jest mi wstyd za to, co zrobiłem. Ten czyn nie przystoi typowi mężczyzny, jakim chciałbym się stać. Nie ma miejsca na przemoc w świecie miłości i życzliwości” – napisał na Instagramie. Will Smith nie zapomniał także o przeprosinach dla organizatorów wydarzenia i innych osobach z branży. „Chciałem również przeprosić Akademię, producentów gali, wszystkich zebranych i widzów na całym świecie. Chciałem przeprosić rodzinę Williamsów i osoby pracujące przy filmie »King Richard«. Szczerze żałuję, że moje zachowanie splamiło to, co do tej pory było dla nas tak piękną przygodą. Nadal jestem niedokończonym dziełem” – dodał na koniec.

