Tom Cruise odkurza kolejną legendarną rolę. Stawia na sprawdzony hit

Tym razem jego ekranową partnerką będzie Anne Hathaway, dla której będzie to pierwsza współpraca z Cruisem. Paramount Pictures ustaliło już datę premiery.

Anne Hathaway u boku Toma Cruise’a

W nowej odsłonie kultowego przeboju„Szybki jak błyskawica” Tom Cruise ponownie wcieli się w Cole’a Trickle’a, kierowcę NASCAR, którego po raz pierwszy zagrał ponad trzy dekady temu. Do obsady dołączyła Anne Hathaway. Aktorka otrzymała rolę właścicielki zespołu wyścigowego i inżynierki.

Dla Hathaway będzie to pierwsza okazja do wspólnej pracy z Cruisem. Aktorzy, jak podaje magazyn Variety, zostali już oficjalnie przedstawieni jako gwiazdy nadchodzącej produkcji.

Za reżyserię odpowiada Jonathan Levine, a scenariusz napisał Will Staples. Film wyprodukują Tom Cruise, Jerry Bruckheimer oraz Tommy Harper. Produkcja ma trafić do kin 2 czerwca 2028 roku.

„Szybki jak błyskawica” powraca po ponad 30 latach

Pierwsza odsłona „Szybki jak błyskawica” („Days of Thunder”) trafiła do kin w 1990 roku. Film wyreżyserował Tony Scott, a obok Cruise’a wystąpili między innymi Nicole Kidman i Randy Quaid. Historia koncentrowała się na młodym kierowcy Cole’u Trickle’u, który próbował odnaleźć się w świecie wyścigów NASCAR.

Po latach historia doczeka się kolejnego rozdziału. Szczegóły fabuły sequela pozostają jednak na razie ograniczone. Wiadomo, że produkcja ponownie będzie mocno związana ze światem NASCAR i jego kulturą. Powrót do hitu „Szybki jak błyskawica” wpisuje się w strategię Toma Cruise’a, który w ostatnich latach chętnie wraca do swoich najbardziej rozpoznawalnych filmowych uniwersów. W 2022 roku na ekrany trafił „Top Gun: Maverick”, kontynuacja hitu z 1986 roku.

Na razie nie wiadomo, czy w sequelu pojawią się inni aktorzy znani z pierwszej części. Nie potwierdzono również powrotu Nicole Kidman, która w oryginalnym filmie zagrała doktor Claire Lewicki. Wiadomo za to, że na film trochę poczekamy. Paramount Pictures ustaliło premierę filmu na 2 czerwca 2028 roku.

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