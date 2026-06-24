To już koniec! Ewa Kasprzyk odchodzi z „Tańca z Gwiazdami”

Aktorka, która przez pięć edycji oceniała występy uczestników show Polsatu, podjęła decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w programie.

Ewa Kasprzyk odchodzi z „Tańca z Gwiazdami”

Informację o odejściu aktorki przekazano przed kolejną odsłoną tanecznego hitu. Powodem decyzji są liczne zobowiązania zawodowe, które nie pozwolą jej kontynuować pracy przy programie.

Kasprzyk dołączyła do jury jesienią 2024 roku, gdy „Taniec z Gwiazdami” powrócił po półtorarocznej przerwie w odświeżonej formule. Od tego czasu zasiadała przy stole jurorskim obok Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody.

Edward Miszczak dziękuje aktorce

Głos w sprawie zabrał dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak, który podziękował aktorce za jej wkład w rozwój programu.

„Dziękuje Ewie za te pięć edycji „Tańca z Gwiazdami” podczas których z pasją i ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę jurorki. Znajomość kunsztu aktorskiego pozwoliła jej oceniać nie tylko taneczne umiejętności naszych gwiazd, ale też ogólny wyraz artystyczny ich występów. Jako jurorka zasłynęła z błyskotliwego poczucia humoru a swoimi komentarzami potrafiła rozładować każdą stresującą sytuację” – powiedział Edward Miszczak.

Przez ostatnie edycje Ewa Kasprzyk dała się poznać jako jurorka, która zwracała uwagę nie tylko na technikę i choreografię, ale również na emocje oraz sceniczny charakter występów. Jej komentarze często wywoływały uśmiech zarówno wśród uczestników, jak i widzów.

Kasprzyk też walczyła o Kryształową Kulę

Co ciekawe, aktorka zna program także z perspektywy uczestniczki. W 2015 roku wystąpiła na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”, tworząc parę z Janem Klimentem. Duet radził sobie bardzo dobrze i dotarł aż do dziewiątego odcinka. To doświadczenie z pewnością pomagało Kasprzyk później w ocenie gwiazd mierzących się z tanecznymi wyzwaniami.

Na razie nie ujawniono, kto zastąpi Ewę Kasprzyk w składzie jury kolejnej edycji programu.

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