24 najpiękniejsze Polki na rajskiej wyspie! Rekiny, plaże i walka o koronę Miss Polski 2026

Plaże Sri Lanki, nurkowanie wśród raf koralowych, widowiskowe sesje zdjęciowe i zwiedzanie tętniącego życiem Kolombo stały się pierwszym etapem drogi do korony. Zanim kandydatki pojawią się na scenie w Nowym Sączu, mają już za sobą wyjątkowe doświadczenie, które z pewnością zapamiętają na długo.

Finalistki Miss Polski 2026 podbiły wschodnie wybrzeże Sri Lanki

Druga część zagranicznego zgrupowania zaprowadziła finalistki na malownicze wschodnie wybrzeże wyspy. Jednym z najważniejszych punktów pobytu był hotel Maalu Maalu Resort & Spa, położony bezpośrednio przy białych plażach zatoki Pasikuda. To właśnie tam kandydatki do korony wzięły udział w sesjach zdjęciowych oraz wyjątkowym pokazie kostiumów kąpielowych marki Relleciga.

Wieczór przy szumie oceanu miał także konkursowy charakter. Podczas wyborów Miss Bikini Sri Lanka 2026 triumfowała Marta Zaturska z Łodzi. Szarfę zwyciężczyni wręczyła aktualna Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, która wraz z Miss Polski 2024 Kasandrą Zawal wspiera finalistki podczas przygotowań do finału.

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów wyjazdu była wyprawa na Pigeon Island. To jeden z dwóch morskich parków narodowych Sri Lanki, słynący z doskonale zachowanej rafy koralowej oraz niezwykłego bogactwa podwodnego życia.

Finalistki miały okazję zanurzyć się wśród kolorowych koralowców i setek gatunków ryb. Nie zabrakło również bardziej ekscytujących spotkań. Pod powierzchnią oceanu na uczestniczki czekały młode rekiny rafowe oraz żółwie morskie, które część dziewcząt mogła obserwować z bardzo bliskiej odległości.

Luksusowy odpoczynek finalistek Miss Polski 2026 i pożegnanie z wyspą

Kolejnym przystankiem był butikowy hotel Sun Siyam Pasikudah. To tam finalistki spędziły dwa dni wypełnione kolejnymi nagraniami i sesjami zdjęciowymi, które widzowie zobaczą podczas finałowej gali.

Po intensywnych dniach przyszedł czas na chwilę relaksu. Pożegnalny wieczór upłynął przy muzyce na żywo, wspólnym seansie filmu „Miss Agent” oraz karaoke. Organizatorzy przygotowali także widowiskowy pokaz sztucznych ogni, który stał się symbolicznym zwieńczeniem pobytu nad oceanem.

Ostatnim etapem podróży była stolica kraju. Kolombo przywitało kandydatki do tytułu zupełnie inną atmosferą niż spokojne wybrzeże.

Finalistki odwiedziły słynną świątynię Gangaramaya, jedną z najważniejszych buddyjskich świątyń w mieście. Zwiedziły również imponującą Lotus Tower, najwyższą samonośną konstrukcję Azji Południowej, z której rozciąga się panorama całej metropolii. Na trasie znalazł się także Plac Niepodległości, miejsce szczególnie ważne dla historii Sri Lanki. Pobyt w stolicy zakończyła oficjalna kolacja pożegnalna, podczas której podsumowano całe zgrupowanie.

Przygotowania do finału dopiero się rozpędzają

Wyjazd na Sri Lankę był pierwszym z trzech etapów przygotowań do wyborów Miss Polski 2026. Teraz finalistki wracają do kraju, gdzie czekają je kolejne szkolenia, sesje zdjęciowe oraz próby choreograficzne.

Następne zgrupowania odbędą się w Krakowie oraz Kamiennej koło Krynicy-Zdroju. Tam kandydatki będą doskonalić układy taneczne i sceniczne prezentacje przed najważniejszym wieczorem konkursu.

Wielki finał Miss Polski 2026 zaplanowano na 2 sierpnia w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Gala odbędzie się w ramach Festiwalu Piękna 2026 i będzie transmitowana na żywo przez telewizję Polsat.

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