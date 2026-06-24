Jeden z najlepszych kryminałów wszech czasów w telewizji. Fani kina nie mogą tego przegapić!

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„Bullitt” zmienił kino akcji. Legendarny pościg ulicami San Francisco

Gdy film zadebiutował w 1968 roku, wyróżniał się na tle konkurencji surowym realizmem i oszczędnym stylem narracji. Zamiast efektownych przemów i przesadnej widowiskowości widzowie dostali historię opartą na napięciu, atmosferze i charyzmie głównego bohatera.

W postać porucznika Franka Bullitta wcielił się Steve McQueen, którego kreacja na stałe wpisała się do historii popkultury. Aktor stworzył bohatera twardego, zdystansowanego i skutecznego, stając się symbolem ekranowego „cool” lat 60. Sukces filmu umocnił jego pozycję jako jednej z największych gwiazd tamtej epoki.

Największą sławę „Bullitt” zawdzięcza scenie samochodowego pościgu przez strome ulice San Francisco. Sekwencja do dziś uznawana jest za jedną z najlepszych w historii kina.

Twórcy postawili na realizm, wykorzystując charakterystyczną topografię miasta, dynamiczny montaż i autentyczne tempo jazdy. Efekt okazał się przełomowy. Film pokazał, że emocje można budować nie tylko za pomocą wybuchów i spektakularnych efektów specjalnych, ale również dzięki precyzyjnie zaplanowanej akcji i wiarygodności wydarzeń.

Nieprzypadkowo właśnie za montaż „Bullitt” zdobył Oscara, a sama scena pościgu stała się inspiracją dla wielu późniejszych produkcji sensacyjnych.

Jednym z największych atutów produkcji pozostaje także wyjątkowy klimat miasta. San Francisco nie jest tu wyłącznie tłem dla wydarzeń. Stromo opadające ulice, nocne światła, eleganckie hotele i chłodna architektura budują atmosferę niepewności oraz osamotnienia.

To właśnie dzięki temu „Bullitt” wyróżnia się na tle wielu kryminałów swojej epoki, oferując widzom nie tylko wartką akcję, ale również charakterystyczny nastrój, który przetrwał próbę czasu.

O czym opowiada „Bullitt”?

Akcja filmu rozgrywa się w San Francisco. Porucznik Frank Bullitt otrzymuje od zastępcy prokuratora okręgowego Waltera Chalmersa zadanie ochrony Johnny’ego Rossa, kluczowego świadka w procesie przeciwko mafii.

Mimo wzmożonych środków bezpieczeństwa płatny zabójca dociera do hotelowego pokoju świadka i dokonuje morderstwa. Bullitt postanawia ukryć ten fakt, by samodzielnie wyjaśnić okoliczności zbrodni. Wkrótce naraża się nie tylko gangsterom, ale także przedstawicielom policji.

Śledztwo prowadzi go do kolejnych odkryć, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Gdy przestępcy zaczynają go obserwować i zastraszać, role odwracają się. Bullitt rusza tropem swoich przeciwników, rozpoczynając wydarzenia, które doprowadzą do jednego z najsłynniejszych pościgów w historii kina.

Film „Bullitt” zostanie wyemitowany w środę 24 czerwca o godz. 20:00 na kanale Warner TV.

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