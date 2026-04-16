Aktor „Igrzysk śmierci” podejrzany o zamiar zabójstwa

Ethan Jamieson, aktor z „Igrzysk śmierci” został zatrzymany pod zarzutem dokonania napadu, który mógł zakończyć się tragedią.

Aktor z zarzutami usiłowania zabójstwa

Do zdarzenia doszło w Raleigh w Karolinie Północnej, podaje serwis Entertainment Weekly. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, 22 marca około godziny 21:52 funkcjonariusze zostali wezwani do zgłoszenia o strzelaninie. Na miejscu odnaleziono osobę, która twierdziła, że nieznany sprawca jadący na rowerze elektrycznym oddał strzał w kierunku jej pojazdu.

„Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odnaleźli ofiarę, która zgłosiła, że nieznany sprawca jadący na rowerze elektrycznym oddał strzał w kierunku jej pojazdu podczas jazdy” – przekazał rzecznik policji. „W momencie zdarzenia w pojeździe znajdowały się dwie osoby. W trakcie śledztwa detektywi zidentyfikowali Ethana Jamiesona jako osobę, która oddała pojedynczy strzał w kierunku pojazdu ofiar”.

27-letni aktor został aresztowany pod zarzutem napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia z zamiarem zabójstwa. Z dostępnych rejestrów wynika również, że dzień wcześniej, 21 marca 2025 roku, został zatrzymany za stawianie oporu funkcjonariuszowi publicznemu.

Kariera Ethana Jamiesona. Od „Igrzysk śmierci” do problemów z prawem

Ethan Jamieson zdobył rozpoznawalność jako dziecięcy aktor, pojawiając się w filmie „Igrzyska śmierci” z 2012 roku. W produkcji wcielił się w chłopca – trybuta z Dystryktu 4. Film, oparty na powieści Suzanne Collins, opowiada o świecie, w którym dzieci zmuszane są do walki na śmierć i życie podczas brutalnego widowiska. Na ekranie towarzyszył takim gwiazdom jak Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Stanley Tucci, Wes Bentley, Elizabeth Banks czy Liam Hemsworth.

Poza głośnym udziałem w kinowym hicie Jamieson pojawiał się również w produkcjach telewizyjnych. W jego dorobku znajdują się role w serialach „Pogoda na miłość” i „Justified”, a także występ w filmie telewizyjnym „The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16”.

„Igrzyska śmierci” okazały się globalnym fenomenem i doczekały się kolejnych części, a także zapowiedzianego prequela „Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek”. Niewykluczone, że Ethan obejrzy go zza krat.

