Szokujące zarzuty w kierunku gwiazdora „Powrotu do przyszłości”. Jest pozew

Crispin Glover, znany z kultowego „Powrotu do przyszłości”, został pozwany przez byłą partnerkę. W pozwie padają oskarżenia o napaść, oszustwo i spowodowanie cierpienia psychicznego. Aktor stanowczo zaprzecza i mówi o „bezpodstawnych oskarżeniach”.

Pozew przeciwko gwieździe „Powrotu do przyszłości”

Crispin Glover, dziś 61-letni, został pozwany przez kobietę występującą w dokumentach jako Jane Doe. Jak wynika ze skargi, do której dotarł magazyn PEOPLE, aktor usłyszał zarzuty napaści, oszustwa, bezprawnej eksmisji, złośliwego ścigania, umyślnego spowodowania cierpienia psychicznego oraz naruszenia kalifornijskiej ustawy o prawach obywatelskich, Bane Act.

W pozwie mowa o „niepokojącej serii incydentów, w których Jane Doe była w zasadzie przetrzymywana w niewoli i wykorzystywana do celów seksualnych i darmowej pracy przez pana Glovera pod fałszywymi pretekstami”.

Relacja z Jane Doe. „Kontrolował jej działania”

Według dokumentów kobieta, modelka z Wielkiej Brytanii, miała poznać aktora w mediach społecznościowych w 2015 roku. Twierdzi, że składał jej „dziwne propozycje” i zachęcał do przeprowadzki do Los Angeles.

Do pierwszego spotkania miało dojść osiem lat później w Dreźnie w Niemczech. Jane Doe utrzymuje, że aktor „pochwalił się kilkoma pamiątkami nazistowskimi ze swojej kolekcji”. W pozwie pada również stwierdzenie, że Glover ją „przygotowywał”, obiecując nowe życie i karierę w branży rozrywkowej w ramach bliżej nieokreślonej relacji biznesowej.

Kobieta twierdzi, że w 2024 roku przeprowadziła się do Los Angeles, gdzie miała pracować jako asystentka aktora. Na miejscu – jak opisano w skardze – znalazła się w „niepokojącej sytuacji, w której pan Glover chciał kontrolować jej działania, śledzić jej miejsce pobytu i zasadniczo służyć mu jako dziewczyna do towarzystwa/niewolnica seksualna”. Według pozwu była „całkowicie zależna od obietnic pana Glovera dotyczących pieniędzy i schronienia”.

Zarzut napaści i bezprawnej eksmisji

W marcu 2024 roku, jak twierdzi Jane Doe, po wyjściu z domu aktor miał zamknąć ją przed wejściem i zażądać, by znalazła nowe miejsce do życia. W pozwie zarzucono mu eksmisję „bez uprzedzenia ani ostrzeżenia jakiegokolwiek rodzaju, czyniąc ją bezdomną”.

Kobieta utrzymuje również, że gdy próbowała wrócić po swoje rzeczy i koty, została zaatakowana. Według jej relacji aktor miał „zaatakować ją, chwytając za szyję i dusząc ją dźwignią na głowę, pozostawiając widoczną ranę i bliznę na szyi”.

W dokumentach pojawia się także zarzut złożenia „fałszywego doniesienia policyjnego” o bezprawne wtargnięcie oraz wniosku o nakaz powstrzymania się od zbliżania. Jane Doe twierdzi, że informacja o nakazie rozeszła się w sieci, powodując „trwałe szkody” w jej karierze i reputacji. Utrzymuje też, że mimo postanowień sądowych aktor nadal się z nią kontaktował i ją „nękał”.

Stanowisko aktora. „Padł ofiarą niesprowokowanego napadu”

Przedstawiciel Glovera w rozmowie z TMZ zaprzeczył „bezpodstawnym oskarżeniom”. W oświadczeniu przekazano: „Prawda jest taka, że 2 marca 2024 roku pan Glover padł ofiarą niesprowokowanego, ciężkiego napadu dokonanego przez Jane Doe w jego rezydencji w Los Angeles. Pan Glover zadzwonił na policję z Los Angeles, która przybyła na miejsce zdarzenia, przeprowadziła śledztwo i aresztowała Jane Doe”.

Jak dodano, „fakty te są udokumentowane w aktach organów ścigania oraz w nakazie sądowym wydanym wówczas przeciwko Jane Doe”. Kobieta twierdzi jednak, że wniosek o nakaz był „złośliwy” i „oszukańczy” oraz że „wniosek ten został szybko oddalony z powodu braku wniesienia oskarżenia”.

„Pan Glover zamierza energicznie się bronić i ubiegać się o wszelkie możliwe środki zaradcze” – podkreślił jego przedstawiciel. „Jest przekonany, że proces sądowy ujawni ten pozew jako bezpodstawne sfabrykowanie”. Jane Doe domaga się procesu z udziałem ławy przysięgłych oraz odszkodowania, w tym pokrycia kosztów postępowania i honorariów adwokackich. Sprawa trafi do sądu.

