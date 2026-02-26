Michał Piróg odchodzi po 25 latach odchodzi z TVN. Co się stało?

Michał Piróg ogłosił, że po 25 latach żegna się z TVN. „Mam poczucie, że z TVN byłem już wszędzie, gdzie mogłem być” – napisał w mediach społecznościowych, kończąc epokę, która na stałe wpisała go w krajobraz polskiej rozrywki.

25 lat w TVN. Od „You Can Dance” do „Top Model”

Michał Piróg przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji. Popularność przyniósł mu udział w jury programu „You Can Dance – Po prostu tańcz!”, który stał się dla niego prawdziwą trampoliną do kariery. Ocenianie młodych tancerzy ugruntowało jego pozycję, a kolejne propozycje pojawiły się błyskawicznie.

Na antenie TVN Style prowadził autorski program „Twój prywatny instruktor tańca”. Od 2010 roku współtworzył także „Top Model”, gdzie wspierał aspirujących modeli w drodze do świata mody. Przez lata był stałym bywalcem ramówki i jednym z symboli rozrywkowego oblicza stacji.

Michał Piróg odchodzi z TVN. „Nadszedł ten moment”

Decyzję o odejściu ogłosił na Instagramie. Wyczyścił dotychczasowe wpisy, a pod zdjęciem z podróży opublikował obszerne oświadczenie.

„Nadszedł ten moment, by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży, która poprowadziła mnie nieznaną i ekscytującą drogą. Podjąłem jednak decyzję, że nadszedł czas na nowe. Zamykam skrzynię pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane” – napisał.

Piróg poinformował, że odbywa samotną podróż po Afryce. Nie ukrywa, że towarzyszy mu ekscytacja i ciekawość tego, co przyniesie przyszłość. Podziękował także całemu zespołowi stacji, personalnie m.in. Edwardowi Miszczakowi, Lidii Kazen i Sandrze Walter.

„Mam poczucie, że z TVN byłem już wszędzie, gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podroż dziękuję. Dziękuję Edwardowi Miszczakowi za wiarę i siłę, którą mnie przyciągnął do stacji. Dziękuję Jarosławowi Potaszowi za cierpliwość i wyrozumiałość. Lidii Kazen za wsparcie, otwartość i zrozumienie. Dziękuję ci za pozostawienie nadal otwartych dla mnie drzwi. Sandrze Walter i Maciejowi Swierzawskiemu za pierwszy TVN-owy program „Droga do gwiazd”. Anicie Podkowie za możliwość uczestniczenia w tym cudownym przedsięwzięciu”.

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze poruszonych gwiazd. Lidia Kazen zostawiła serduszka, a produkcja „Top Model” życzyła mu szczęścia „na nowej drodze”.

instagramCzytaj też:

Doda celem zmasowanej nagonki? Odniosła się do hejtuCzytaj też:

Legenda hip-hopu nie żyje. Wu-Tang Clan składa hołd