Joanna Krupa uderza w celebrytów. „Bezczelni ludzie, wstyd!”

Joanna Krupa nie kryje oburzenia i otwarcie mówi o kulisach działań charytatywnych, które jej zdaniem nie zawsze mają wiele wspólnego z bezinteresowną pomocą. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie jurorka „Top Model” uderzyła w część celebrytów, zarzucając im chciwość i brak autentycznego zaangażowania. Padły mocne słowa o „bezczelnych ludziach”.

Walka o zwierzęta i szokujące odkrycia Joanny Krupy

Joanna Krupa od lat aktywnie angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom i regularnie nagłaśnia w mediach społecznościowych dramatyczną sytuację schronisk w Polsce. Patrząc na to, co się obecnie dzieje wokół tematu ochrony zwierząt, nie ukrywa, że skala problemu ją przerosła. Sama przyznała, że nie wiedziała, jak wygląda sytuacja.

„Jestem w szoku. Przez 20 lat walczę o zwierzęta i kocham je całym sercem, a mimo to nie wiedziałam, że w Polsce dzieją się aż takie rzeczy. To przerażające, że istnieją ludzie zdolni do takiego okrucieństwa i jeszcze bardziej przeraża, jeśli ktokolwiek z polityki przymyka na to oczy. To jest po prostu ohydne” — napisała na Instagramie.

„Bezczelni ludzie”. Krupa o celebrytach i pieniądzach

Tym razem uwagę Joanny Krupy przykuł jednak inny wątek. Modelka wróciła do tematu zapraszania firm do wsparcia konkretnych schronisk, szczególnie w okresie zimowym, gdy pomoc jest najbardziej potrzebna. Jak przyznała, jedna z historii wyjątkowo ją poruszyła.

"My myślimy, że celebryci naprawdę kochają zwierzęta. [...] Ja się dowiaduję, że niektórzy celebryci — wiadomo, nie wszyscy — oprócz tego, że firma da za darmo produkt albo dużą zniżkę, to celebryci jeszcze mają jaja, żeby się pytać o kasę dla siebie. Taka myśl nawet nie przeszła mi przez głowę".

W dalszej części nagrania Krupa nie kryła emocji, podkreślając, że w działaniach charytatywnych nie ma miejsca na prywatny zysk. „Jak coś robisz charytatywnego to ja dam pieniądze, czy swój czas, a nie jeszcze będę dla siebie brała, że: »Ja pomagam innym, [...] ale ja to dostaję kasę, żeby promować tą firmę«. Ja za głowę musiałam się złapać, bo nie wierzę, że są tacy bezczelni ludzie, celebryci, że naprawdę szok” — powiedziała.

Apel Joanny Krupy do fanów. „Uważajcie, jakiego celebrytę wspieracie”

Na zakończenie modelka zwróciła się bezpośrednio do swoich obserwatorów, apelując o ostrożność i większą świadomość. „Uważajcie kochani, jakiego celebrytę wspieracie, bo nie każdy celebryta robi to od serca. To jest bardzo smutne” — podsumowała.

Swoje stanowisko doprecyzowała również w opisie nagrania. „Ja nie oczekuję za to żadnego wynagrodzenia w przeciwieństwie do wielu celebrytów w Polsce. To powinno być oczywiste, kiedy chodzi o pomoc zwierzętom. Wstyd!” — napisała.

