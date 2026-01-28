Podsiadło, Mróz i sanah. Do kogo trafią Bestsellery Empiku?

Bestsellery Empiku to jedyne nagrody, które w całości odzwierciedlają realne wybory odbiorców. O ich przyznaniu decyduje wyłącznie sprzedaż i popularność tytułów, budowana przez cały rok podczas codziennych zakupów milionów klientów.

Wyróżnienia trafiają do twórców najchętniej kupowanych premierowych książek, albumów muzycznych, filmów – w tym hitów kinowych Multikina – oraz produkcji audio. Jakie tytuły i trendy w minionym roku najbardziej przyciągały uwagę czytelników, słuchaczy i widzów?

Bestsellery Empiku 2025. Oto lista nominowanych!

Wśród nominacji w kategorii Literatura piękna znalazły się m.in. „Intermezzo” Sally Rooney (Wydawnictwo W.A.B.), „Null” Szczepana Twardocha (Wydawnictwo Marginesy) oraz „Zaleca się kota” Shō Ishidy (Wydawnictwo Marginesy)

Kryminał pozostaje gatunkiem z wyjątkowo wierną publicznością, która konsekwentnie podąża za ulubionymi autorami. Nominacje zdobyli Remigiusz Mróz, Małgorzata Oliwia Sobczak, Dan Brown oraz Harlan Coben, tym razem w literackim duecie z Reese Witherspoon. Do tego grona dołączył Sławek Gortych.

Bestsellery Empiku 2025. Do kogo trafią statuetki?

sanah po raz kolejny walczy o miano Bestsellera – tym razem z albumem „Dwoje ludzieńków”. Szansę na statuetkę ma też Kaśka Sochacka za duet z Dawidem Podsiadło „tylko haj”. Sam Podsiadło zdobył podwójną nominację, także z Arturem Rojkiem za koncertową „Zorzę 2025”. W stawce są również Friendz oraz Lisa z BLACKPINK, co potwierdza, że K-pop na stałe wszedł do mainstreamu.

W kategorii Rap & Hip-Hop rządzą polscy artyści, co pokazuje ich siłę na rodzimym rynku. W walce o Bestseller Empiku liczą się Pezet, Sobel, Opał i Gibbs, White 2115 oraz Avi.

Aż trzy z pięciu filmów nominowanych w kategorii Kino polskie to kolejne odsłony dobrze znanych historii: „Piep*zyć Mickiewicza 2” w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek, „Teściowie 3” Jakuba Michalczuka oraz „Vinci 2” autorstwa Juliusza Machulskiego. Choć nominowany „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego funkcjonuje jako samodzielna opowieść, stanowi nawiązanie do jego kultowego „Domu złego”.

Na gali wręczone zostaną także Odkrycia Empiku dla twórców, którzy wnoszą do kultury świeżą energię, odwagę i nowe spojrzenie. Nominacje – przyznawane przez eksperckie jury – trafiają do pisarzy, muzyków i filmowców, którzy wymykają się schematom i wytyczają własne artystyczne ścieżki.

Podczas tegorocznej gali Empiku zostaną także ogłoszeni Pisarz Roku oraz Artysta Muzyczny Roku.

Zwycięzców wszystkich kategorii poznamy 24 lutego podczas gali Bestsellerów Empiku 2025.

