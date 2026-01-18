Kulisy relacji Bruce’a Willisa z córkami. Choroba to nie jedyny problem

Rodzina Bruce’a Willisa od lat fascynuje fanów Hollywood, ale za idealnym obrazkiem kryją się emocje, napięcia i doświadczenia, które naznaczyły m.in. relacje aktora z córkami. Pięć kobiet, dwie żony i choroba, która zmieniła wszystko — historia gwiazdora „Szklanej pułapki” to opowieść o bliskości, ale też o stratach, których nie da się cofnąć.

Patchworkowa rodzina Bruce’a Willisa. Córki nie wiedziały, że mają słynnego ojca

Bruce Willis jest ojcem pięciu córek. Trzy starsze — 37-letnia Rumer, 34-letnia Scout i 31-letnia Tallulah — są owocem jego związku z aktorką Demi Moore. Dwie młodsze, 13-letnia Mabel Ray i 11-letnia Evelyn Penn, przyszły na świat w małżeństwie z Emmą Heming. Choć aktor i Moore rozwiedli się po 13 latach, wielokrotnie podkreślali, że nigdy nie przestali być rodziną. „Dla mnie, nawet od czasu rozstania i rozwodu z Bruce’em, bardzo ważne było uświadomienie sobie, że jesteśmy rodziną i zawsze nią będziemy, tylko w innej formie” — mówiła Demi Moore w rozmowie z CNN.

Starsze córki Willisa dorastały w cieniu hollywoodzkiej kariery rodziców. Początkowo nie miały świadomości, kim naprawdę jest ich ojciec. Dopiero po przeprowadzce do Los Angeles zderzyły się z realiami sławy. Najbardziej znana z rodzeństwa Rumer Willis od najmłodszych lat pojawiała się na planach filmowych. Zagrała u boku matki w produkcjach „Koniec niewinności” i „Striptiz”, a później sama zdecydowała się na aktorstwo. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w filmach „My Divorce Party” oraz „Pewnego razu… w Hollywood”, a także na Broadwayu w roli Roxie Hart w musicalu „Chicago”. Mimo sukcesów Rumer długo zmagała się z kompleksami. „Słyszałam, jak ludzie mówili, że mam ogromną szczękę albo »głowę jak ziemniak«. Kiedy miałam 14 czy 15 lat, nie do końca wiedziałam, co to znaczy być wartościową osobą” — wyznała w rozmowie z „People”.

Scout Willis, druga córka aktorskiej pary, ukończyła Uniwersytet Browna, ale zamiast aktorstwa wybrała muzykę. W 2022 r. wydała debiutancki album „Scout LaRue Willis” i zbudowała własną pozycję w branży. Tallulah, najmłodsza z trójki córek Moore i Willisa, długo nie potrafiła odnaleźć się w świecie reflektorów. Zmagała się z depresją, zaburzeniami odżywiania i uzależnieniami. Później ujawniła, że zdiagnozowano u niej ASD. Dziś realizuje się w modzie, prowadząc markę Wyllis.

Na nowo złączyła ich wnuczka

W 2023 r. Rumer Willis została mamą. Jej córka Louetta Isley szybko stała się oczkiem w głowie całej rodziny, także Bruce’a Willisa, który od kilku lat zmaga się z nieuleczalną demencją czołowo-skroniową. „Nawet mój tata, biorąc pod uwagę wyzwania, z którymi się zmaga, za każdym razem, gdy jedziemy do niego z wizytą, rozpromienia się, jest bardzo podekscytowany i bardzo miły dla niej” — mówiła aktorka. Jak podkreślała, zarówno Bruce Willis, jak i Demi Moore mają na punkcie wnuczki prawdziwą obsesję.

One nawet nie poznały za dobrze ojca

Najbardziej poruszająca część tej historii dotyczy najmłodszych córek aktora. Mabel Ray i Evelyn Penn były jeszcze bardzo małe, gdy u Bruce’a Willisa pojawiły się pierwsze objawy choroby, początkowo zdiagnozowanej jako afazja. Dziewczynki nie miały szansy poznać ojca w pełni sprawnego, aktywnego zawodowo i obecnego w życiu rodziny tak, jak ich starsze siostry.

Emma Heming nie ukrywała, że od początku stawiała na szczerość. „Od naszego terapeuty nauczyłam się, że jeśli dzieci zadają pytania, są gotowe poznać odpowiedź. […] Ta choroba jest przewlekła, postępująca i śmiertelna, nie ma lekarstwa” — mówiła w „Town & Country”. „Nigdy nie próbowałam niczego im osładzać. Dorastały, a Bruce z biegiem lat podupadał na zdrowiu. Nie próbuję ich przed tym chronić” — dodała. Dziś klan Willisów spędza dużo czasu w Bedford Hills w stanie Nowy Jork, z dala od paparazzich. Emma Heming podkreślała, że zależało jej na tym, by najmłodsze córki miały możliwie normalne dzieciństwo. „W Los Angeles ciągłe fotografowanie jest na porządku dziennym. W Nowym Jorku to rzadkość” — tłumaczyła w rozmowie z „Elle Decor”.

Historia Bruce’a Willisa i jego córek to nie tylko opowieść o sławie i pieniądzach. To przede wszystkim skomplikowane relacje, które wystawiły na próbę rozwód, choroba i życie w blasku fleszy. Mimo wszystko rodzina pozostała razem — w innej formie, ale wciąż bardzo blisko.

