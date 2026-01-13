Dramat w świecie „Tańca z gwiazdami”. Nie żyje uwielbiany choreograf

Odszedł jeden z najbardziej rozpoznawalnych choreografów „Dança dos Famosos”, brazylijskiej edycji popularnego również w Polsce formatu. Léo Blanco zmarł nagle w wieku zaledwie 47 lat.

Tragiczna śmierć gwiazdy „Tańca z gwiazdami”

Léo Blanco został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Kurytybie w piątek 9 stycznia. Przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana. Zagraniczne media informują jednak, że choreograf zmagał się z depresją. Jego odejście wstrząsnęło środowiskiem tanecznym i fanami programu, który jest brazylijskim odpowiednikiem „Tańca z gwiazdami”.

Blanco pochodził z Cascavel na południu Brazylii. Tańcem zajmował się od nastoletnich lat, a już w czasie studiów prowadził dwie grupy taneczne. Ogólnokrajową rozpoznawalność przyniósł mu udział w „Dança dos Famosos”, będącym częścią międzynarodowej franczyzy „Dancing with the Stars”. Z czasem stał się jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy programu.

W 2017 r., podczas 14. edycji show, wystąpił w duecie z aktorką Marianą Xavier, zajmując siódme miejsce. Później tańczył także z piosenkarką Luísą Sonzą. Największy sukces odniósł w 2020 r., gdy w 17. edycji programu współpracował z Lucy Ramos. Para zakończyła rywalizację zwycięstwem celebrytki, zapisując się w historii formatu.

Poruszające pożegnania po śmierci choreografa

Po informacji o śmierci Léo Blanco media społecznościowe zapełniły się pełnymi emocji wpisami. Mariana Xavier wspominała go w poruszających słowach: „Był moim nauczycielem w 'Dança dos Famosos' w 2017 r., ale przede wszystkim najlepszym partnerem, jakiego mogłam mieć w realizacji tego marzenia — marzenia, które było również jego”.

Aktorka dodała, że choreograf był jedną z najżyczliwszych i najbardziej hojnych osób, jakie spotkała na swojej drodze. „Ktoś, kto pozostał w moim sercu i w moim życiu, nawet wtedy, gdy nie mieliśmy ze sobą częstego kontaktu” — napisała.

