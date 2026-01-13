Musiał znów to zrobił. Jego aukcja WOŚP podbija Internet

Aktor, znany z niebanalnych pomysłów na aukcje charytatywne, tym razem zaproponował coś, czego jeszcze nie było. Jedna z ofert WOŚP już teraz budzi ogromne emocje i rozkręca wyobraźnię licytujących. Chcą nawet brać kredyty!

Musiał znów się popisał. Kreatywna licytacja na rzecz WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat przyciąga ludzi kultury, sportu i show-biznesu, którzy wystawiają na aukcje wyjątkowe doświadczenia. Maciej Musiał od dawna należy do grona najbardziej pomysłowych uczestników tej akcji. W 2025 r. Maciej Musiał wystawił na aukcję WOŚP sprzątanie domu lub mieszkania, które miał wykonać w rytm piosenki „Explosion”, z możliwością wyboru innego utworu przez zwycięzcę. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Aukcja została wylicytowana za 136 000 zł, a zebrane środki przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w ramach 33. finału WOŚP.

W tym roku aktor postawił na symbol polskiej tradycji i zaproponował wspólnego poloneza w stroju rodem z „Pana Tadeusza”. Zwycięzca licytacji będzie mógł zatańczyć z aktorem na studniówce, weselu, a nawet w zupełnie nieoczywistym miejscu. Jak zapowiedział sam Musiał, wszystko odbędzie się w oryginalnym kostiumie inspirowanym epopeją narodową.

Taniec z aktorem rozgrzał internet. „Maciek Ty jesteś mocny”

Tegoroczna propozycja również szybko stała się hitem w sieci. „Maciej Musiał zatańczy z tobą poloneza na studniówce, weselu lub pod osiedlowym sklepem. Taniec w oryginalnym stroju z Pana Tadeusza” — napisał aktor w mediach społecznościowych.

Pod wpisem natychmiast pojawiły się komentarze pełne entuzjazmu. „nie no Maciek Ty jesteś mocny, kocham to”, „Czuję, że będzie rekord!”, „Chyba zalicytuję, córka akurat w następnym roku ma studniówkę”, „Nie ma lepszej licytacji”, „Muszę to wygrać”, „Podobno w bankach są już osobne okienka na kredyty na tę aukcję!” — żartowali internauci.

instagramCzytaj też:

Dramat w świecie „Tańca z gwiazdami”. Nie żyje uwielbiany choreografCzytaj też:

Pamiątki po Joannie Kołaczkowskiej na WOŚP. Fani licytują