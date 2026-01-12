Gwiazdy zachwyciły na Złotych Globach. Styl, blask i odważne kreacje

Podczas 83. ceremonii wręczenia Złotych Globów gwiazdy światowego kina i telewizji rywalizowały nie tylko o statuetki, ale i o uwagę fotografów. Kreacje od największych domów mody, odważne fasony i wyraźne trendy sprawiły, że gala na długo zapisze się w pamięci fanów mody.

Czerń, biel i srebro rządziły na czerwonym dywanie Złotych Globów 2026

11 stycznia 2026 r. w Los Angeles odbyła się jedna z najbardziej prestiżowych gal sezonu. Na czerwonym dywanie Złotych Globów 2026 pojawiła się śmietanka Hollywood, a każda kolejna stylizacja wywoływała falę komentarzy. Julia Roberts zachwyciła minimalistyczną elegancją w kreacji Armani Privé, Selena Gomez postawiła na klasykę w wydaniu Chanel, a Miley Cyrus wybrała projekt Saint Laurent, potwierdzając swoją pozycję ikony stylu.

Tegoroczne Złote Globy wyraźnie należały do stonowanej palety barw. Na czerwonym dywanie królowała czerń, często przełamywana bielą. W takich zestawieniach zaprezentowały się m.in. Julia Roberts, Selena Gomez i Miley Cyrus, a także Jenna Ortega i Ariana Grande, które sięgnęły po kontrastowe akcenty. Drugim silnym trendem było srebro. Mieniące się suknie Kate Hudson, Elle Fanning i Renate Reinsve przyciągały wzrok i nie pozwalały przejść obok nich obojętnie.

Styl i odwaga. Tak prezentowały się gwiazdy

Nie zabrakło również spektakularnych przejawów haute couture. Teyana Taylor olśniła w rzeźbiarskiej kreacji Schiaparelli, Jennifer Lawrence wybrała projekt domu mody Dior. Najwięcej emocji wzbudziła właśnie Lawrence, która pojawiła się w najodważniejszej kreacji wieczoru. Aktorka postawiła na naked dress, w której wrażliwe partie ciała zakrywały jedynie misternie wyszywane kwiaty.

Tegoroczna gala po raz kolejny udowodniła, że Złote Globy to nie tylko święto kina i telewizji, ale także jedno z najważniejszych wydarzeń modowych roku. Która gwiazda zaprezentowała się najlepiej?

Galeria:

