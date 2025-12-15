Burza po Eurowizji Junior. Widzowie rozczarowani

W sieci wciąż wrze po werdykcie jurorów i widzów, a centrum uwagi znalazła się 12-letnia Marianna Kłos. Jej 8. miejsce jedni uznają za solidny rezultat, inni – za niewykorzystaną szansę na zwycięstwo.

Eurowizja Junior 2025. Rozczarowanie internautów po werdykcie

Choć pozycja w pierwszej dziesiątce to wynik, którego nie trzeba się wstydzić, polscy internauci nie kryją frustracji. Media społecznościowe szybko wypełniły się komentarzami, w których widzowie podkreślają, że występ Marianny był dopracowany i dojrzały, a młoda wokalistka zaprezentowała nie tylko talent, lecz także sceniczną pewność siebie. W opinii wielu fanów konkursu to właśnie te atuty powinny zapewnić jej miejsce znacznie wyżej w końcowej tabeli.

Ekspertka o występie Marianny Kłos: Dojrzały głos

Głos w sprawie zabrała także Agnieszka Hekiert, trenerka wokalna i specjalistka od emisji głosu, znana widzom z programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. W rozmowie z „Faktem” oceniła występ reprezentantki Polski, nie pozostawiając wątpliwości co do jej potencjału.

„Marianna jest przesłodka i ma niesamowicie dojrzały głos. Mocne gesty na scenie wzmacniają wrażenie dojrzałej scenicznie młodej wokalistki. Refreny ślicznie zaśpiewane, pełne ekspresji. Piękny młody talent na naszej scenie. Brawo!” – podkreśliła.

„Zasłużyła na znacznie wyższe miejsce”

Podobne głosy dominują wśród fanów komentujących konkurs na profilu TVP. Widzowie nie kryją emocji i otwarcie piszą o swoim rozczarowaniu końcowym werdyktem. „Marianka zasłużyła na znacznie wyższe miejsce, bo to była jedna z najlepszych piosenek i wykonań. Nie mniej, gratuluję”, „Dla nas masz 1 miejsce!! Jesteś najlepsza!!”, „Najlepsza piosenka ze wszystkich, występ tak samo nie powinniśmy brać udziału w tym, bo nas nie doceniają” – to tylko część komentarzy, które pokazują, jak silne emocje wzbudził tegoroczny finał.

