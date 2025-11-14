Nowe ustalenia w sprawie śmierci żony Rynkowskiego. Prokuratura potwierdza

Informacja o nagłej śmierci Magdaleny Edyty Rynkowskiej wstrząsnęła opinią publiczną i samym artystą. We wrześniu ciało żony Ryszarda Rynkowskiego znaleziono w ich mieszkaniu w Brodnicy, a prokuratura natychmiast rozpoczęła postępowanie, by wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. Teraz zapadła kluczowa decyzja, a śledczy przekazali, co ostatecznie doprowadziło do zgonu.

Śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego

Do tragedii doszło 18 września. O godzinie 15.30 w mieszkaniu należącym do małżeństwa odnaleziono ciało Magdaleny Edyty Rynkowskiej. Już pierwsze ustalenia sugerowały, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie, jednak standardowo zlecono sekcję zwłok oraz wszczęto śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Miało to wykluczyć wszelkie wątpliwości.

Sekcję przeprowadzono 22 września. W rozmowie z „Faktem” prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, przekazała wówczas pierwsze wyniki badań. „Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Magdaleny była niewydolność oddechowo-krążeniowa” – mówiła.

Dzień później, 23 września, Ryszard Rynkowski stawił się na komendzie w Brodnicy, gdzie został przesłuchany w charakterze świadka. Postępowanie wciąż było prowadzone, choć już wtedy śledczy sygnalizowali, że udział osób trzecich pozostaje wykluczany. „Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, chociaż na chwilę obecną też wyklucza się udział osób trzecich” – podkreślała prokurator Oliver.

Decyzja w sprawie śledztwa. Prokuratura ujawnia przyczynę zgonu

Z końcem października zapadła ostateczna decyzja. W rozmowie z „Faktem” prokurator Izabela Oliver potwierdziła, że śledztwo zostało umorzone. „Prokurator zatwierdził postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego” – przekazała.

Śledczy dysponują już pełną opinią biegłych dotyczącą stanu zdrowia zmarłej. „Z opinii wynika, że przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa na podłożu krwawienia z przewodu pokarmowego. Ja wcześniej informowałam, że źródłem były żylaki przełyku. To się potwierdziło” – dodała prokurator.

