Burza po koncercie „Polska na TAK!”. Widzowie nie NIE! „Stypa z wyjcami”

Koncert „Polska na TAK!”, który odbył się 11 listopada w Lublinie z okazji Święta Niepodległości, miał być uroczystym muzycznym hołdem dla wolnej Polski. Tymczasem wydarzenie, transmitowane przez Telewizję Polskę, wywołało w internecie lawinę bardzo krytycznych komentarzy.

Widzowie miażdżą Sarsę

Na scenie pojawili się m.in. Natalia Kukulska, Igor Herbut, Natalia Nykiel, Mery Spolsky, Grubson i Sarsa. To właśnie występ tej ostatniej wzbudził największe emocje. Sarsa wykonywała kultowy utwór „Chcemy być sobą” zespołu Perfect.

Część internautów zarzucała artystce, że jej interpretacja pozbawiona była energii i rockowego charakteru oryginału. „A co ja tak trzęsie? Chce naśladować Markowskiego, ale jej nie wychodzi”, „Nie było kogoś innego do wykonania tego utworu?! Masakra jakaś…”, „Czemu ci wokaliści tak kaleczą te piosenki? W prostocie siła… co kolejna to porażka”, „Bardzo lubię Sarsę, ale to, co pokazała, to porażka”, „Zachowuje się jakby potrzebowała egzorcysty…”, „Co to za dziwactwo? Ani to taniec, ani to śpiew, ani to wygląd. Porażka, delikatnie mówiąc” – pisali internauci.

Nie brakowało jednak także słów wsparcia. Widzowie, którzy bronili artystki, zwracali uwagę, że od lat konsekwentnie idzie własną drogą. „Każdy ma prawo być sobą, a Sarsa od lat pokazuje, że autentyczność i odwaga w byciu innym są jej największą siłą” – podkreślił jeden z komentujących.

„Koncert porażka”

Krytyka nie ograniczyła się jedynie do występu Sarsy. Wielu internautów skarżyło się, że cały koncert nie oddawał podniosłego charakteru narodowego święta. Zdaniem komentujących, zabrakło radosnego tonu i repertuaru, który mógłby zjednoczyć widzów we wspólnym świętowaniu.

„Czy my oglądając ten smutny koncert, mamy się radować, świętować? Stypa z wyjcami”, „Po raz pierwszy nie chcę, nie mogę oglądać koncertu niepodległościowego. Bo się nie da”, „Koncert porażka, pieśni patriotyczne najlepiej brzmią w ich normalnym wykonaniu, a nie coś wymyślne, na siłę interpretacje” – pisali rozgoryczeni widzowie.

Inni zwracali uwagę, że telewizja publiczna zawiodła tych, którzy oczekiwali wspólnego, radosnego świętowania. „Brak szacunku dla tych starszych ludzi, którzy przyszli z nadzieją, że wspólnie zaśpiewają pieśni patriotyczne, a zamiast tego dramat. Zapominacie, co to patriotyzm. Wycie, smęcenie, brak słów” – brzmiał jeden z komentarzy.

