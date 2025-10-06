Qczaj miał wypadek. Wstrząsająca relacja trenera: „Mama usłyszała huk”

Jak sam przyznał, tylko cud sprawił, że wyszedł z tego cało. Celebryta opublikował wstrząsające zdjęcia rozbitego samochodu i opisał dramatyczne chwile, jakie rozegrały się podczas powrotu do domu.

Dramat na drodze. „Żyję. Ponoć cudem”

Jak ujawnił na Instagramie, wszystko wydarzyło się w momencie, gdy w jego samochodzie pękła opona. On w tym czasie rozmawiał z mamą, która była mimowolnym świadkiem dramatycznego wydarzenia. Qczaj nie ukrywał, że w jednej chwili znalazł się o krok od tragedii.

„Żyję. Ponoć cudem, bo gdyby coś jechało to…” – napisał w emocjonalnym wpisie. Trener opisał też przerażenie swojej mamy. „Co musiała czuć moja MAMA, gdy usłyszała huk pękającej opony, trzask, a potem widziała już tylko, jak iPhone odbija się od ścian auta… Daniel… Synku… a ja przez chwilę nie byłem w stanie wydać z siebie żadnego dźwięku… Mamo, żyję! Nic mi nie jest! Auto chyba ino trochę zadrapane!”

Qczaj pokazał zdjęcia rozbitego samochodu. Fani w szoku

Z jego relacji wynika, że sytuacja była skrajnie niebezpieczna i mogła skończyć się tragicznie. Wkrótce po zdarzeniu Qczaj zamieścił na Instagramie fotografie pokazujące skutki wypadku. Na zdjęciach widać poważnie uszkodzony samochód. Widok rozbitego auta poruszył jego obserwatorów, którzy nie kryli przerażenia tym, co zobaczyli.

Na zakończenie wpisu celebryta przyznał, że wciąż jest pod wpływem ogromnych emocji i potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do siebie. „Żyję. Na razie jestem w szoku. Wyłączam telefon. Wracam jutro”.

Pod postem pojawiły się setki komentarzy od fanów, którzy przesyłali mu słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do równowagi. „To tylko auto, ważne, że jesteś cały, ukochuję”, „Dobrze, że nic ci się nie stało i żyjesz. Jestem z tobą całym sercem”, „To tylko auto, ważne, że jesteś cały” – pisali fani. Wielu zgodnie podkreślało jedno – samochód to tylko rzecz, a Qczaj miał ogromne szczęście, że żyje.

