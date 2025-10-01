Poćwiartowane ciała muzyków i aresztowana gwiazda OnlyFans. Wstrząsające kulisy śledztwa

Angie Miller, popularna gwiazda kontrowersyjnego serwisu OnlyFans, została zatrzymana w związku ze śmiercią swojego chłopaka Bayrona Sáncheza Salazara i jego przyjaciela Jorge Luisa Herrery. Obaj mężczyźni, kolumbijscy muzycy, zginęli w wyjątkowo brutalny sposób – ich poćwiartowane ciała odnaleziono na obrzeżach stolicy Meksyku.

Drastyczne szczegóły śmierci muzyków

Jak podaje „El Pais”, Miller, która naprawdę nazywa się Angélica Yetsei Torrini León, została zatrzymana 23 września przez Generalną Koordynację ds. Zwalczania Porwań Stanu Meksyk. Wszystko po tym, jak 17 września odkryto ciała dwóch kolumbijskich muzyków: Salazara, znanego jako B-King, oraz Herrery, znanego pod pseudonimem DJ Regio Clown. W chwili śmierci pierwszy z nich miał 31 lat, drugi 35.

Według informacji „ABC News”, muzycy dzień wcześniej wybrali się na siłownię w prestiżowej dzielnicy Polanco w Mexico City i od tamtej pory ślad po nich zaginął. Ich ciała odnaleziono już następnego dnia, jednak tożsamość ofiar potwierdzono dopiero 29 września. Prokuratura ujawniła, że obaj mężczyźni byli wcześniej torturowani, a następnie zamordowani i poćwiartowani, jak podaje NewsX.

Według serwisu przy ciałach odnaleziono wiadomość podpisaną przez znany kartel La Familia Michoacana. Organizacja ta należy do sześciu meksykańskich karteli uznanych przez rząd USA za zagraniczne organizacje terrorystyczne. Śledczy podejrzewają, że za brutalnym podwójnym morderstwem mogą stać właśnie handlarze narkotyków.

Gwiazda OnlyFans zatrzymana przez śledczych

Według „El Pais”, 29-letnia Miller była jedną z nielicznych osób, które wiedziały, dokąd mieli się udać muzycy przed zaginięciem. Z tego też powodu od razu znalazła się w kręgu zainteresowania śledczych. „New York Post” poinformował, że Miller została przesłuchana i następnie zwolniona, a dochodzenie trwa. Policja nie podała jednak szczegółów jej zatrzymania.

Gwiazda OnlyFans ma ponad 130 tys. obserwujących na Instagramie i zasłynęła ze sprzedaży erotycznych gadżetów odwzorowujących części jej ciała. Jeszcze zanim jej partner i jego przyjaciel zostali odnalezieni martwi, Miller apelowała w mediach społecznościowych o pomoc w poszukiwaniach. „Potrzebujemy waszego wsparcia, żeby sprowadzić do domu @regioclownn i @bkingoficial! Wasz menedżer i przyjaciel @camilomanagerr będzie wypatrywał wszelkich wieści od was! Sprowadźmy naszych przyjaciół z powrotem do domu” – pisała 17 września na Instagramie.

Trzy dni później, gdy potwierdzono śmierć muzyków, oddała hołd swojemu partnerowi. „Oby Twoja muzyka przyniosła Ci dobroć. @bkingoficial @regioclownn” – napisała pod jego zdjęciem.

instagram

Głos zabrał prezydent Kolumbii

Do sprawy odniósł się także prezydent Kolumbii Gustavo Petro. W swoim wpisie na platformie X ostro skrytykował politykę narkotykową USA, obwiniając ją o tragedię:

„Zamordowali naszą młodzież w Stanach Zjednoczonych Meksyku. Międzynarodowa mafia wzmocniona przez głupią politykę militarną i prohibicyjną, zwaną ‘wojną z narkotykami’, do której zmuszają ludzkość i Amerykę Łacińską. Więcej młodych ludzi zginęło z powodu polityki antynarkotykowej, która nie jest polityką antynarkotykową” – napisał 22 września.

Sprawa wciąż jest w toku, a śledczy badają możliwy związek Angie Miller ze śmiercią muzyków.

