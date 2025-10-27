Legendarne teksty z kultowych polskich komedii. QUIZ

Pytamy o kultowe cytaty i teksty z polskich filmów, głównie kultowych komedii. Sprawdź, czy będziesz potrafił dopasować zdanie do tytułu.
Kochacie polskie stare kino? Sprawdźcie, jak bardzo. Rzucamy wam wyzwanie – musicie dopasować cytat do tytułu filmu, z którego pochodzi. Wydaje się to prostym zadaniem? Sprawdź się!
Te teksty przeszły do historii. W jakim filmie padły?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 „Co to jest? Dlaczego ta świnia ma kły?”
- Chłopaki nie płaczą
- Poranek kojota
Czytaj też:
Co na Netflix w tym tygodniu? Thriller z Colinem Farrellem, duńska perełka i wielkie powroty!Czytaj też:
Na HBO Max są teraz dwa kapitalne filmy. Oczywiście – w czołówce
Źródło: WPROST.pl