Legendarne teksty z kultowych polskich komedii. QUIZ
„Chłopaki nie płaczą”
„Chłopaki nie płaczą” Źródło: Agencja Produkcji Filmowej
Pytamy o kultowe cytaty i teksty z polskich filmów, głównie kultowych komedii. Sprawdź, czy będziesz potrafił dopasować zdanie do tytułu.

Kochacie polskie stare kino? Sprawdźcie, jak bardzo. Rzucamy wam wyzwanie – musicie dopasować cytat do tytułu filmu, z którego pochodzi. Wydaje się to prostym zadaniem? Sprawdź się!

Te teksty przeszły do historii. W jakim filmie padły?

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 „Co to jest? Dlaczego ta świnia ma kły?”
  • Chłopaki nie płaczą
  • Poranek kojota

