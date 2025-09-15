Burza po nagraniu Mai Bohosiewicz. „Nie wierzę, że można być tak bezmyślnym”

Pierwszy odcinek 17. edycji „Tańca z gwiazdami” przyniósł wiele emocji na parkiecie, ale Maja Bohosiewicz postanowiła podgrzać atmosferę jeszcze przed premierą show. Kilka godzin przed wieczorną premierę opublikowała w sieci filmik, który błyskawicznie wywołał powszechne niemal oburzenie.

„Celebrycka śmietanka modli” się do jurorów

W niedzielne popołudnie Maja Bohosiewicz rozpaliła internautów do czerwoności. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała nagranie, w którym wraz z innymi uczestnikami „Tańca z gwiazdami” udaje „modlitwę” do jurorów tanecznego show. Post błyskawicznie zasypały pełne oburzenia negatywne komentarze, po czym filmik równie szybko zniknął z profilu aktorki. W Internecie jednak nic nie ginie. Influencer Damian Zawrotniak, znany jako PanDociekliwy, umieścił go na swoim profilu, a internauci nie zostawili na celebrytach suchej nitki.

Na nagraniu, poza Bohosiewicz, pojawili się Barbara Bursztynowicz, Michał Kassin, Tomasz Karolak, Izabela Skierska, Albert Kosiński, Aleksander Sikora i Daria Syta. Wszyscy „modlili się” do jurorów o jak najlepsze noty.

„Presja ma sens! Bardzo Wam dziękuję za wczorajsze zaangażowanie pod tym materiałem »gwiazd« na profilu Mai Bohosiewicz. Ilość Waszych merytorycznych, krytycznych (ale kulturalnych) komentarzy była ogromna. Bohosiewicz usunęła nad ranem wideo, bo ilość negatywnych komentarzy była wiele razy większa od słodziutkich komentarzy jej koleżanek i fanów, którzy nie mają co robić ze swoim życiem, więc oglądają takie materiały »wysokich lotów« i przyklaskują im. Sprawa została przeze mnie zgłoszona do »Tańca z gwiazdami«” – poinformował PanDociekliwy.

Internauci nie wytrzymali. „Jakie to żałosne!”

Influencer dodał również kilka zdań pod adresem samych uczestników tego… „wydarzenia”. „Takim intelektualistom, jak bohaterzy poniższego nagrania (Karolak, Bohosiewicz, Sikora, Bursztynowicz, reszty nie znam, takie »gwiazdy«…) polecam więcej refleksji nad sobą, znalezienie innego sposobu na zaistnienie czy zaimponowanie, bo wykorzystywanie do tego chrześcijaństwa (kiedy nie ma się z nim zbyt wiele wspólnego) jest po prostu denne, żałosne i wcale nie takie odważne, jakby wam się, droga celebrycka »śmietanko« (wydawało — przyp.red.)” – napisał.

Pod postem Pana Dociekliwego zawrzało. Internauci nie kryli swego oburzenia. „Jakie to jest żałosne. No nigdy bym na takie coś nie wpadła, że można tak strasznie znieważać czyjąś wiarę”, „Napiszę raz jeszcze. Nawet żart powinien mieć swoje granice”, „Nie wierzę, że można być tak głupim, żeby coś takiego nawet wymyślić… dzięki Damian, że reagujesz”, „Już dawno takiej głupoty i bezmyślności nie widziałam”, „Nie jestem wierząca, ale to nagranie jest tak żałosne, że aż wstyd mi za nich”, „Są jakieś granice. Tu ewidentnie przekroczone. No ale lajki się zgadzały przecież” – pisali w komentarzach.

