Gwiazda „Downton Abbey” zaczyna nowy rozdział. „Bez męża jest okropnie”

Kiedy fani na całym świecie przeżywają pożegnanie z kultową sagą „Downton Abbey”, jej gwiazda Lesley Nicol otwarcie mówi o wielkich zmianach w swoim życiu. 72-letnia aktorka, znana jako niezapomniana pani Patmore, kuchmistrzyni serialowego i filmowego dworu, zdradziła, że wchodzi w „ekscytujący nowy rozdział” – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Nowa rola, nowe wyzwania kucharki z Downton Abbey

Choć w maju 2022 roku przeżyła ogromną tragedię po nagłej śmierci męża, Davida Healda, dziś podkreśla, że stara się żyć pełnią życia. Znalazła ukojenie w pracy, nowych pasjach, a nawet – jak mówi – odwagę do zaczynania wszystkiego od nowa. „Bez męża jest okropnie. Ale to nowy rozdział i to dobry” – przyznaje aktorka.

Po latach na planie „Downton Abbey”, które właśnie kończy się trzecim i ostatnim filmem „Wielki finał”, Lesley spełnia swoje aktorskie marzenie. Zagra w londyńskim National Theatre w adaptacji powieści Noel Streatfeild „Ballet Shoes”. „Mam 72 lata i bardzo długo czekałam na ofertę pracy w National. Zawsze chciałam tam pracować, więc jestem zachwycona” – mówi aktorka.

Nicol ma za sobą także rolę w głośnym dramacie ITV „Pan Bates kontra Poczta”, gdzie wcieliła się w Pam Stubbs – prawdziwą pracownicę poczty niesłusznie oskarżoną o kradzież. Jednocześnie przyznaje, że oprócz pracy w teatrze i telewizji, ważnym elementem jej życia stała się aktywność fizyczna. Trenuje z wymagającym trenerem personalnym Vladem. „To naprawdę poważne ćwiczenia z ciężarami i przysiady. To okropne, okropne rzeczy, ale dzięki temu będę silniejsza” – tłumaczy.

Pierwsze święta bez ukochanego. W Downton Abbey

Aktorka podkreśla, że historia jej życia przypomina losy granej przez nią bohaterki. Pani Patmore odnalazła miłość w późniejszym wieku i podobnie było u Nicol, która poznała Davida, gdy miała 50 lat. „To, że doświadczyła miłości w na takiem etapie życia, jest wspaniałe, i oczywiście, w moim życiu, było to równie cudowne” – wspomina aktorka.

Po jego śmierci niezwykłą solidarnością wykazali się właściciele zamku Highclere, czyli lord i lady Carnarvon. To właśnie tam kręcono „Downton Abbey”, a w 2015 roku Nicol wraz z mężem uczestniczyła tam w festynie. „Bardzo mnie to wzruszyło, bo nie jesteśmy bliskimi przyjaciółkami. Pomyślałam: »To bardzo odważne, zaprosic płaczącą kobietę na święta«. Lady Carnarvon jest bardzo miła” – wspomina aktorka, która spędziła w Highclere pierwsze święta Bożego Narodzenia bez ukochanego.

Lesley Nicol — kucharka, która uczy się gotowania

Choć przez lata wcielała się w genialną kucharkę, prywatnie dopiero teraz zaczyna odkrywać przyjemność z gotowania. „Jak na ironię, zaczynam czerpać z tego trochę przyjemności. Zajęło mi to bardzo dużo czasu” – przyznaje. Zdradza też, że nie je już mięsa i stara się przygotowywać potrawy tak smaczne, by nawet mięsożercy dali się przekonać.

Nicol chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi kobietami, zachęcając, by nigdy nie rezygnowały z szukania miłości. „Rozmawiałam z kobietami, które mówiły: »Po prostu mi się to nie udało«, a ja odpowiadałam: »Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią: »Masz ponad 40 lat, zapomnij o tym!«. To nieprawda” – przekonuje. „Moim zdaniem, rzeczy dzieją się wtedy, kiedy powinny. Więc miej serce i umysł otwarte i zobacz, co będzie dalej” – dodaje aktorka.

