„Minuta ciszy” wraca. Tak zmienili się bohaterowie głośnego serialu

Trzy lata temu produkcja CANAL+ zaskoczyła widzów i krytyków, którzy nie spodziewali się, że tragikomiczna opowieść o rywalizacji dwóch zakładów pogrzebowych stanie się jednym z najbardziej komentowanych seriali.

„Minuta ciszy” wraca na ekrany

Pierwszy sezon „Minuty ciszy” zaczynał się mocno — od samobójstwa, które uruchomiło całą lawinę dramatów i absurdów. Zakończył się konfliktem na śmierć i życie między lokalnymi przedsiębiorcami, Mietkiem Zasadą i Jackiem Wiecznym.

Drugi sezon, którego premiera zaplanowana jest na piątek 12 września w CANAL+ Online, zmienia zasady gry. Bohaterowie muszą wejść w niespodziewane sojusze, w Bożej Woli pojawiają się nowe postaci, a na lokalnym rynku usług pogrzebowych wybucha brutalna walka o wpływy. I choć od tragicznych wydarzeń z pierwszej odsłony minęło trochę czasu, mieszkańcy Bożej Woli i Złotowa nie zaznają spokoju.

Dawni wrogowie, nowe układy

Dawnych przeciwników – Zasadę i Wiecznego – ściga prokurator, a dodatkowo w parafii pojawia się nowy proboszcz Łukasz Wieczór, który nie zamierza iść im na rękę. Na lokalny rynek wkracza również Jerzy Pazera, bezwzględny przedsiębiorca z Kielc, gotów zmonopolizować branżę. W cieniu walki o wpływy rozgrywają się też dramaty osobiste – od utraty pamięci po próby ucieczki od własnej przeszłości.

Jak zmienili się bohaterowie „Minuty ciszy”?

Mieczysław Zasada (Robert Więckiewicz)

W drugim sezonie Mietek staje przed największym wyzwaniem – opieką nad Celiną, która w wyniku wypadku straciła pamięć. Aby nie trafić do więzienia, zawiera z Wiecznym pakt o nieagresji. Początkowo próbuje przywrócić żonie dawne wspomnienia, ale gdy słyszy od neurologa, że jest „jak niezapisana karta”, zaczyna niebezpieczną grę. Równocześnie walczy o przetrwanie własnego zakładu, co utrudnia mu bezwzględny Pazera.

Jacek Wieczny (Piotr Rogucki)

Wieczny desperacko unika odpowiedzialności za wydarzenia z przeszłości. Gotów jest nawet potajemnie przenieść nagrobki ze starego wojskowego cmentarza, by ocalić interes. Wraz z żoną szykuje rodzinny pogrzeb, lecz intratne zlecenie przejmuje Pazera. Po raz pierwszy Wieczny trafia na przeciwnika, którego nie da się łatwo ograć.

Jerzy Pazera (Grzegorz Wolf)

Pazera wraca do gry jako bezwzględny gracz. Choć po porażce z Wiecznym chciał trzymać się z dala od Bożej Woli, pojawienie się nowego proboszcza – jego pasierba Łukasza – zmienia wszystko. Wraz z życiową partnerką Wandą inwestuje w dom weselny i krok po kroku buduje rodzinne imperium, które ma zmiażdżyć konkurencję.

Kasia Major „Synek” (Karolina Bruchnicka)

Na pozór zbuntowana, w głębi bardzo wrażliwa. Angażuje się w nietypowy pogrzeb niewidomego i jego psa przewodnika, by mogły spocząć razem. Odnawia kontakt z dawną koleżanką Żanetą i razem zaczynają myśleć o wspólnym biznesie.

Celina Zasada (Aleksandra Konieczna)

Celina po utracie pamięci staje się całkowicie zależna od Mietka. Nie rozpoznaje go i nie pamięta wspólnego życia. To daje Zasadzie pole do manipulacji jej emocjami i wspomnieniami.

Proboszcz Łukasz Wieczór (Kamil Szeptycki)

Młody ksiądz, pasierb Pazery i syn Wandy, trafia do Bożej Woli po naukach w Rzymie. Wprowadza nowe porządki i nie boi się zmian – także w układach rodzinno-biznesowych. Szybko staje się ważnym pionkiem w grze o władzę.

Wanda (Dorota Segda)

Partnerka Pazery i właścicielka krematorium w Kielcach. Twarda, zdeterminowana, a przy tym oddana matka księdza Łukasza. Potrafi motywować i chłodzić jego emocje. Zawsze stoi u boku Pazery, szczególnie gdy stawką jest wspólny interes.

Żaneta (Kinga Jasik)

Pracuje w urzędzie gminy. Energiczna i otwarta na nowe wyzwania, szybko odnawia więź z Synkiem. Ich przyjaźń cementuje pogrzeb niewidomego i jego psa.

Madzia Majorowa (Aleksandra Popławska)

Chce odciąć się od Bożej Woli i zacząć życie na nowo. Marzy o kwiaciarni w kieleckim szpitalu, ale gdy plan nie wypala, wraca do starych metod. Sięga po szantaż, licząc, że kompromitujące kasety kupi Wieczny.

Nuta (Adam Bobik)

Po zdradzie Wiecznego ląduje u Synka. Dni spędza w bieliźnie i przy konsoli, pogrążony w apatii. Szansę na nowe życie dostrzega, gdy proboszcz Wieczór szuka organisty.

Premiera drugiego sezonu serialu „Minuta ciszy” już w piątek 12 września w serwisie streamingowym CANAL+.

