Aneta Zając przeszła spektakularną metamorfozę. To wyeliminowała z diety

Aneta Zając jest dobrze znana widzom z roli Marysi w serialu „Pierwsza miłość”. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio relacjonowała w sieci wakacyjną podróż z synami do Hiszpanii. Internauci zwrócili uwagę na wyjątkową metamorfozę, jaką przeszła aktorka.

Aneta Zając przeszła metamorfozę. Ujawniła swój sekret

O szczegółach zmian aktorka opowiedziała w najnowszym odcinku podcastu Magdy Mołek „W moim stylu”. – Musiałam przyznać sama przed sobą, że nie dam rady i muszę poprosić kogoś o pomoc. A do tej pory nie lubiłam o nią prosić. Dopiero gdy zrobiłam profesjonalnie badania, zgłosiłam się do lekarza, okazało się to, co się okazało – powiedziała gwiazda „Pierwszej miłości”.

Aneta Zając podkreśliła, że „jej wyniki badań tylko ją utwierdziły w tym, że nie uda jej się uniknąć pomocy ze strony specjalisty”. Aktorka nie chciała ujawnić szczegółów. Jak tłumaczyła – nie chciałaby, żeby ktoś z podobnymi dolegliwościami inspirował się jej sposobem leczenia.

Metamorfoza Anety Zając. To wyeliminowała z diety

Aktorka zdradziła, że udało jej się schudnąć, ponieważ wyeliminowała ze swojej diety słodycze. – Powiedziałam sobie: od dzisiaj nie jem słodyczy. Jestem zadaniowa, muszę wyznaczyć cel i dzięki temu wiem, w którą stronę mam iść. Zamiast sięgać po słodycze, wybieram owoce — głównie truskawki i borówki – wyjaśniła.

Aneta Zając dodała, że na jej metamorfozę wpływ miała również zmiana stylu życia – w tym także zwiększenie aktywności fizycznej, redukcja stresu oraz odpowiednia ilość snu.

– Bardzo pomaga mi w tym sport. Na etapie, na którym teraz jestem, jest mi o wiele łatwiej. Zawsze chciałam biegać, wcześniej — ponad pół roku temu — nie mogłam sobie na to pozwolić, bo było to za duże obciążenie dla stawów i organizmu. Natomiast teraz już mogę i czerpię z tego radość – wyjaśniła.

Aneta Zając uprawia ten sport

Gwiazda „Pierwszej miłości” od dłuższego czasu trenuje pilates na reformerach. Ćwiczę na poziomie średniozaawansowanym. Z każdą sesją moje ciało staje się silniejsze i bardziej świadome, a umysł znajduje spokój. Elastyczność, siła i wyciszenie to idealne połączenie – pisała w mediach społecznościowych.

W połowie lipca aktorka zaczęła również biegać. Dziś przebiegnięcie kilometra zajmuje mi już o 2:22 minuty mniej niż miesiąc temu. Nie ścigam się z nikim. Jedyne porównanie, które ma sens, to ja vs. ja sprzed miesiąca. I to uczucie, że jestem kawałek dalej niż wczoraj, które jest bezcenne – podkreśliła.

