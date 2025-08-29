Szczere wyznanie Anety Zając. Wspomniała o swoich synach

Aneta Zając postanowiła spędzić tegoroczne wakacje w hiszpańskiej Andaluzji. Aktorce znanej z serialu „Pierwsza miłość” towarzyszyli synowie – bliźniaki Michał i Robert.

Hiszpania. To tu spędzała wakacje Aneta Zając

Gwiazda chętnie dzieliła się z internautami relacjami z podróży. Internauci zwrócili uwagę na fakt, że aktorka zdecydowała się pokazać w mediach społecznościowych zdjęcia swoich synów, jednak zawsze byli oni ustawieni tyłem, aby nie było widać ich twarzy.

W trakcie wakacji na Półwyspie Iberyjskim Aneta Zając odwiedziła m.in. malowniczy szlak Caminito del Rey oraz Gibraltar i Marbellę. Aktorka wybrała się również na jeden dzień do Maroka. „To była intensywna podróż do zupełnie innego świata. Medyna w Tangerze zachwyca kolorami i sklepikami z rękodziełem oraz lokalnym życiem” – pisała pod jednym ze zdjęć zamieszczonych na Instagramie.

Aneta Zając na wakacjach w Hiszpanii

Nowy rok szkolny. Aneta Zając o przygotowaniach

Wakacyjna rzeczywistość dobiega jednak ku końcowi a już w poniedziałek 1 września uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny. Aneta Zając zdradziła, jak w przypadku jej synów wyglądają przygotowania do powrotu do szkoły. Gwiazda „Pierwszej miłości” podkreśliła, że ponieważ jej synowie mają już 14 lat, praktycznie sami kompletują swoje szkolne wyprawki.

– Ja tylko finansuję. W tym roku jeszcze się tym nie zajęli, pewnie zrobią zakupy na ostatnią chwilę, żeby jak najdłużej zostać w trybie wakacyjnym. Przed nimi ósma klasa i egzamin, więc korzystają z luzu – powiedziała aktorka.

Aneta Zając przyznała, że wzrost cen w sklepach jest dla niej zauważalny. – Ceny rosną, ale wyprawka nastolatka to już inny zestaw przyborów niż u młodszych dzieci. Ja i tak jestem przyzwyczajona, że przy dwójce suma zawsze robi się pokaźna – dodała.

