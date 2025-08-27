Marzena Rogalska o relacji z partnerem. „Możemy sobie pozwolić na więcej”

Po ponad czterech latach nieobecności Marzena Rogalska powróciła do telewizyjnych korzeni. Na dodatek towarzyszy jej były telewizyjny partner, Łukasz Nowicki.

Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki ponownie razem w „Pytaniu na śniadanie”

Znana i lubiana prezenterka powróciła niedawno na kanapę „Pytanie na śniadanie”. Jej partnerem antenowym ponownie jest Łukasz Nowicki, z którym Rogalska współprowadziła śniadaniówkę w przeszłości. Dziennikarka była związana z TVP przez wiele lat. „Pytanie na śniadanie” prowadziła od 2009 roku, najpierw z Łukaszem Nowickim, później z Tomaszem Kammelem. Pożegnała się z programem i całą Telewizją Polską w lutym 2021 roku. J

Łukasz Nowicki to z kolei nie tylko dziennikarz i prezenter telewizyjny, ale i aktor. Studiował aktorstwo w krakowskiej PWST, a od 2000 roku gra w Teatrze Ateneum w Warszawie. Od 2010 roku jest prezenterem TVP2, przez wiele lat współprowadził poranny program „Pytanie na śniadanie”, a od 2011 prowadzi teleturniej „Postaw na milion”. Jest również znany z ról w licznych filmach i serialach oraz jako lektor dubbingowy.

„Mamy podobną wrażliwość”

Jak się okazuje, mimo długiej przerwy, w relacjach między partnerami z jednej, telewizyjnej kanapy nic się nie zmieniło. Jakby tej przerwy nie było. Zauważyli to też od razu widzowie, którzy bardzo ciepło powitali powrót Rogalskiej do śniadaniówki i to w duecie z Łukaszem. W ostatnim wywiadzie potwierdzają to też prowadzący.

„Staję w kuchni, coś tam zażeramy, bo my jesteśmy łakomczuchami, i mówię: »Łukasz, wiesz, jak ja się czuję?« A on za mnie dokończył: »Tak jakby nie było tej przerwy, co?«. I to jest dokładnie tak” – zdradziła Marzena Rogalska w rozmowie z TVP. „Znamy się jak łyse konie i wiemy o sobie bardzo dużo, więc możemy sobie pozwolić na więcej” – dodała dziennikarka. „Naprawdę dużo o sobie wiemy, ufamy sobie i mamy podobną wrażliwość” – wtórował jej Łukasz Nowicki.

„Wyróżnia nas z całą pewnością spontaniczność, to jest błysk ciupagi w słońcu” – podsumowała żartobliwie Marzena Rogalska. I za taką właśnie chemię pokochali ich widzowie.

