Tragiczna śmierć 22-letniej piosenkarki. Prokurator mówi o brutalnym ataku

Zaledwie miesiąc po swoich 22. urodzinach wschodząca gwiazda latynoskiej sceny muzycznej, Delarosa, zginęła w brutalnym ataku, który prokuratura określa jako „bezwzględny i celowy”.

Zarzuty morderstwa. Śledczy mówią o „ataku w stylu zasadzki”

Trzem mężczyznom postawiono właśnie zarzuty morderstwa. Śledczy twierdzą, że piosenkarka została zaatakowana w zasadzce, gdy siedziała w zaparkowanym aucie. Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles Nathan J. Hochman poinformował, że Francisco Otilio Gaytan, Benny LiconGomez i Eduardo Lopez zostali oskarżeni o zabicie Delarosy, czyli Marii De La Rosy. Do tragedii doszło 22 listopada w dzielnicy Northridge.

Gaytan i LiconGomez, obaj w wieku 27 lat, oraz 21-letni Lopez usłyszeli zarzut morderstwa, oraz dwa zarzuty usiłowania rozboju drugiego stopnia. W razie skazania grozi im dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Jak poinformowała prokuratura w komunikacie, mężczyźni mieli podejść do zaparkowanego samochodu, w którym Delarosa przebywała z dwiema innymi osobami, zażądać pieniędzy, a następnie otworzyć ogień.

„To był bezwzględny i celowy atak, który odebrał życie młodej kobiecie i artystce, a także spowodował głęboką traumę na całe życie jej rodzinie i dwóm ocalałym” — oświadczył Hochman, cytowany przez serwis USA Today. „Moje biuro będzie energicznie pracować nad tym, aby osoby odpowiedzialne za tę bezsensowną i śmiertelną przemoc zostały w pełni pociągnięte do odpowiedzialności”.

Brutalny atak. Piosenkarka zginęła na miejscu

Do strzelaniny doszło tuż przed godziną 1.25 w nocy, podaje USA Today. Wszystkie trzy osoby znajdujące się w pojeździe zostały ranne, dwie z nich ciężko. Ich nazwisk nie ujawniono. Jedynie piosenkarka Delarosa nie przeżyła.

Z komunikatu wynika, że Gaytan został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. LiconGomez trafił do aresztu dobę później, z kaucją ustaloną na około 2,3 mln dolarów. Lopez, wobec którego wydano nakaz aresztowania, ma kaucję wyznaczoną na około 2,2 mln dolarów. Jego termin rozprawy zostanie ustalony osobno. Gaytan ma stanąć przed sądem 7 stycznia 2026 roku. Przedstawiciele Delarosy nie odnieśli się dotąd do sprawy.

Wschodząca gwiazda „la muñeca mala”

Delarosa, na Instagramie obserwowana przez blisko 50 tys. osób, zyskiwała coraz większą popularność dzięki stylowi określanemu jako „corridos tumbados”, inspirowanemu regionalną muzyką meksykańską. Sama nazywała siebie „la muñeca mala”, czyli „złą lalką”. W sierpniu wydała singiel „No Me Llames”, który zebrał prawie 10 tys. odtworzeń na Spotify. Zaledwie kilka tygodni przed śmiercią, 9 października, obchodziła 22. urodziny.

