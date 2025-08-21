Prokop znowu to zrobił. Zakpił z Piaska w Sopocie

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 upłynął pod znakiem wielkich emocji, gwiazdorskich występów i… uszczypliwego komentarza prowadzącego.

Prokop wbił szpilę w… zęby Piaska

Środa 20 sierpnia w Operze Leśnej należała do największych nazwisk polskiej sceny. Wystąpiły m.in. Patrycja Markowska, Kult, Enej, Piasek i Ewa Bem. Gdy Marcin Prokop zapowiadał Andrzeja Piaska Piasecznego — ubranego tym razem w biały garnitur — nie mógł powstrzymać się od kąśliwej uwagi na temat jego wyglądu.

„Dobrze ci w bieli. Koresponduje to z twoim uśmiechem... I stała się jasność” — rzucił Prokop ze sceny. Dorota Wellman błyskawicznie podchwyciła żart partnera. „Jasność nastała i nie potrzeba do tego państwa telefonów” — powiedziała, wskazując na włączone latarki w smartfonach publiczności.

Sam Piasek nie wdawał się w polemikę. Odpowiedział jedynie szerokim uśmiechem skierowanym w stronę prowadzących.

Burza w sieci po żartach Prokopa

Jeden z ulubionych duetów „Dzień dobry TVN” otworzył tegoroczny festiwal i już po pierwszym, poniedziałkowym występie wywołał wśród widzów mieszane uczucia. Wielu internautom nie w smak było poczucie humoru prowadzących i żarty, jakimi raczyli się nawzajem i inne gwiazdy Marcin Prokop i Dorota Wellman.

„Ja już nie trawie żartów ani p. Doroty, ani p. Marcina”, „Mogli sobie darować Prokopa [...], żenujący typ, przez który program traci styl, natomiast pani Dorota klasa sama w sobie”, „Pani Dorotka super, ale żartów Pana Marcina to już chyba każdy ma dość” — pisali na oficjalnych profilach festiwalu zawiedzeni widzowie.

Dorota Wellman i Marcin Prokop od wielu już lat tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskiej telewizji śniadaniowej. Prowadzący „Dzień dobry TVN” zyskali wierne grono fanów. Dziś jednak wielu krytykuje ich poczucie humoru, jakim popisują się na festiwalu w Sopocie.

