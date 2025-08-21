Prokop znowu to zrobił. Zakpił z Piaska w Sopocie
Prokop znowu to zrobił. Zakpił z Piaska w Sopocie

Marcin Prokop, Dorota Wellman na „Top of the Top Sopot Festival”
Marcin Prokop, Dorota Wellman na „Top of the Top Sopot Festival” Źródło: zrzut ekranu, TVN
Już po pierwszym dniu festiwalu w sieci spadły na niego gromy. Trzeciego dnia Marcin Prokop znów popisał się dowcipem. Takie słowa ze sceny.

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 upłynął pod znakiem wielkich emocji, gwiazdorskich występów i… uszczypliwego komentarza prowadzącego.

Prokop wbił szpilę w… zęby Piaska

Środa 20 sierpnia w Operze Leśnej należała do największych nazwisk polskiej sceny. Wystąpiły m.in. Patrycja Markowska, Kult, Enej, Piasek i Ewa Bem. Gdy Marcin Prokop zapowiadał Andrzeja Piaska Piasecznego — ubranego tym razem w biały garnitur — nie mógł powstrzymać się od kąśliwej uwagi na temat jego wyglądu.

„Dobrze ci w bieli. Koresponduje to z twoim uśmiechem... I stała się jasność” — rzucił Prokop ze sceny. Dorota Wellman błyskawicznie podchwyciła żart partnera. „Jasność nastała i nie potrzeba do tego państwa telefonów” — powiedziała, wskazując na włączone latarki w smartfonach publiczności.

Sam Piasek nie wdawał się w polemikę. Odpowiedział jedynie szerokim uśmiechem skierowanym w stronę prowadzących.

Burza w sieci po żartach Prokopa

Jeden z ulubionych duetów „Dzień dobry TVN” otworzył tegoroczny festiwal i już po pierwszym, poniedziałkowym występie wywołał wśród widzów mieszane uczucia. Wielu internautom nie w smak było poczucie humoru prowadzących i żarty, jakimi raczyli się nawzajem i inne gwiazdy Marcin Prokop i Dorota Wellman.

„Ja już nie trawie żartów ani p. Doroty, ani p. Marcina”, „Mogli sobie darować Prokopa [...], żenujący typ, przez który program traci styl, natomiast pani Dorota klasa sama w sobie”, „Pani Dorotka super, ale żartów Pana Marcina to już chyba każdy ma dość” — pisali na oficjalnych profilach festiwalu zawiedzeni widzowie.

Dorota Wellman i Marcin Prokop od wielu już lat tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskiej telewizji śniadaniowej. Prowadzący „Dzień dobry TVN” zyskali wierne grono fanów. Dziś jednak wielu krytykuje ich poczucie humoru, jakim popisują się na festiwalu w Sopocie.

Trwa festiwal w Sopocie. Internauci bezlitośni

