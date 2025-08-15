Helena Vondráčková w Operze Leśnej. Gwiazdy i program „Top of the Top Sopot Festival”

Cztery dni koncertów, legendy polskiej sceny i międzynarodowe gwiazdy. Już 18 sierpnia rusza „Top of the Top Sopot Festival”.

„Top of the Top Sopot Festival”, czyli „Gorączka Sopockiej Nocy”

Tegoroczne święto muzyki w Sopocie potrwa od 18 do 21 sierpnia. Każdy wieczór będzie miał swój własny klimat — od wspomnień i wielkich hitów, przez muzyczne premiery, aż po koncerty z przesłaniem. Pierwszy dzień pod hasłem „Gorączka Sopockiej Nocy” przeniesie widzów w czasy największych hitów Opery Leśnej. Na scenie pojawią się m.in. Katrina (ex-Katrina & the Waves), Helena Vondráčková, Varius Manx, T.Love, Andrzej Piaseczny, Agnieszka Chylińska, Margaret, De Mono, Reni Jusis i wielu innych ulubieńców publiczności. Prowadzącymi będą Dorota Wellman, Marcin Prokop i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz.

Drugi wieczór (19 sierpnia) – „Otwarta Scena” – to gatunkowa mieszanka wybuchowa. Tego dnia poznamy też zwycięzcę Bursztynowego Słowika. O statuetkę powalczą m.in. Mery Spolsky, Dezydery, Red Lips, Michał Szczygieł i Carla Fernandes. Wystąpią także m.in. Frans, Kasia Kowalska, Skubas, Oskar Cyms czy Alice Merton. Gospodarzami wieczoru będą Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Izabella Krzan i Olivier Janiak.

Legendy polskiej piosenki i artyści hip-hopowi

Trzeci dzień festiwalu (20 sierpnia) odbędzie się pod hasłem „Słowa mają moc”. Publiczność usłyszy m.in. Kult, Eneja, Ralpha Kaminskiego, Patrycję Markowską, LemON, Raz Dwa Trzy i Grubsona. W roli prowadzących wystąpią Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan i Jan Pirowski. Finał, 21 sierpnia, będzie miał dwie odsłony. „Orkiestra Mistrzom” odda scenę legendom polskiej piosenki, w tym Kayah, Ewie Bem, Stanisławowi Soyce, Halinie Frąckowiak czy Krzysztofowi Cugowskiemu. Drugą część wieczoru przejmą artyści hip-hopowi w ramach „RapOrkiestry – legendy polskiego hip hopu vol. 2”, m.in. Ten Typ Mes, Liroy, Eldo i JWP/BC.

Muzyczne święto w Operze Leśnej, wspierane finansowo przez Miasto Sopot, potrwa cztery dni i będzie transmitowane na antenie TVN. Ekskluzywne materiały zza kulis, wywiady i transmisje na żywo dostępne będą na profilach stacji w mediach społecznościowych.

To tam Polacy uwielbiają się bawić. Lider rankingu festiwali

Była gwiazda TVP w nowej roli. W telewizji i na estradzie