Aneta Zając zdradziła, jak dba o sylwetkę. Ta rzecz jest kluczowa

Aneta Zając przeszła w ostatnim czasie sporą metamorfozę. Aktorka mocniej zainteresowała się sportem i zaczęła dbać o swoją sylwetkę.

Aneta Zając zdradziła sekret swojej sylwetki

Gwiazda serialu „Pierwsza miłość” przyznała w programie „Ja wysiadam”, że cała przemiana zaczęła się od środka. – Najpierw zmieniłam się wewnętrznie. Szukałam wyjścia z tej całej sytuacji, bo też psychicznie zaczęłam się gorzej czuć. Wszystko tam się natłoczyło w moim życiu tak, że mnie ciągnęło w dół i stwierdziłam, że muszę jakoś wyjść z tej całej sytuacji i chcę się skoncentrować na sobie i na swoim zdrowiu – tłumaczyła.

Aktorka podkreśliła, że postanowiła zadbać o siebie kompleksowo – zdecydowała się na wykonanie serii badań oraz zastosowanie odpowiedniej diety. – Szczególnie ważne jest zrozumienie swoich potrzeb i konsultacja z lekarzem. Korzystanie z kolejnej modnej diety może jeszcze bardziej pogorszyć sprawę – ostrzegała.

Aneta Zając wyjaśniła, że „w jej przypadku kluczem do sukcesu było świadome podejście i odrzucenie modnych diet na rzecz indywidualnie dobranego planu”.

Ogromny wpływ na przemianę aktorki mają również regularne treningi. – Moje codzienne rytuały to jest sport. Uwielbiam łyżwy. Ostatnio zaczęłam biegać – mówiła Aneta Zając. – Czerpię ogromną satysfakcję z tego, że biegam. Trenuję prawie codziennie bieganie oraz pilates na reformerach. W weekendy jeżdżę na łyżwach figurowych lub rolkach – wyliczała.

Przy okazji gwiazda „Pierwszej miłości” zaznaczyła, że „ważne są także regularne treningi siłowe, ponieważ z wiekiem spada masa mięśniowa i trzeba o nią dbać”. – Im lepiej się człowiek czuje, tym bardziej jest otwarty na życie i na to, co życie daje – dodała.

