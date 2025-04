W życiu prywatnym przeżył prawdziwy horror. „Z tym nie można się pogodzić”

Kelsey Grammer, czyli niezapomniany doktor Frasier Crane, był jednym z największych talentów amerykańskiej telewizji. Jednak za jego sukcesami kryła się seria bolesnych osobistych dramatów — śmierci bliskich, zmagania z uzależnieniami i wieloletnia walka o odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Kelsey Grammer: Tragiczne wydarzenia, skandale i walka o przetrwanie

Kelsey Grammer urodził się 21 lutego 1955 roku na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Widzowie na całym świecie pokochali go za rolę doktora Frasiera Crane’a w „Cheers” i „Frasierze”, co przyniosło mu sześć nagród Emmy, trzy Złote Globy oraz nominację do Tony Award. Grammer w trakcie swojej kariery wystąpił również w takich filmach, jak m.in. „X-Men: Ostatni bastion” i „An American Carol”, a także w animacjach – chociażby jako Sideshow Bob w „Simpsonach”.

Za blichtrem Hollywood kryły się jednak dramaty, które odcisnęły piętno na jego psychice. Już jako nastolatek przeżył szokującą stratę ojca, który został zastrzelony przez psychicznie chorego sąsiada. Jeszcze większą traumę przyniosła mu śmierć młodszej siostry Karen. Dziewczyna została brutalnie zamordowana w 1975 roku — sprawca zwabił ją do swojego mieszkania, gdzie dopuścił się napaści i morderstwa.

„To nie jest coś, z czym można się pogodzić. Noszę to ze sobą codziennie” — wyznał aktor w rozmowie z „Oprah’s Next Chapter” w 2012 roku.

Te tragiczne wydarzenia zapoczątkowały wieloletnią spiralę uzależnień. Grammer szczerze przyznał, że przez dekady topił smutek w alkoholu i narkotykach. W ten sposób uciekał przed bólem. W wywiadzie dla „Vanity Fair” w 2011 roku aktor mówił: „Piłem, by przestać czuć. Każdy kieliszek wydawał się chwilowym uwolnieniem od koszmarów, które mnie prześladowały”. Problemy osiągnęły apogeum w połowie lat 90., kiedy został aresztowany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i trafił na odwyk do słynnego Betty Ford Center. Aktor nie ukrywał, że nałóg niemal zniszczył jego życie zawodowe i osobiste. Często pojawiał się na planie zdjęciowym w stanie wskazującym na spożycie lub w ogóle nie przychodził do pracy.

„Próbowałem wszystko zatuszować uśmiechem, ale moje życie było wtedy w rozsypce. (...) Jestem człowiekiem, który próbował wszystkiego, by uciec od własnego bólu. Czasami, niestety, był to błąd za błędem” — mówił w 2011 roku w wywiadzie w „Piers Morgan Tonight”.

Życie osobiste aktora również obfitowało w skandale. Był pięciokrotnie żonaty, a burzliwe rozwody trafiały na pierwsze strony gazet. Jego trzecie małżeństwo z Camille Donatacci, byłą tancerką i gwiazdą reality show, zakończyło się głośnym i kosztownym rozwodem, który rozgrywał się na oczach całej Ameryki.

W 2008 roku aktor przeszedł poważny zawał serca na Hawajach. Wyznał później, że wtedy po raz pierwszy naprawdę zmierzył się ze świadomością własnej śmiertelności. Dziś Kelsey Grammer pozostaje aktywny zawodowo – jest też bardziej otwarty na rozmowy o swoich przeżyciach. W 2025 roku planuje premierę książki „Karen: A Brother Remembers”, w której opowie o stracie ukochanej siostry i wpływie tragedii na całe swoje życie.

