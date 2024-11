Religijny aktor uderza w środowisko LGBT. „Chamskie, uszczypliwe wyzwiska”

Piotr Mróz od lat występuje w Polsacie w serialach „Pierwsza miłość” oraz „Gliniarze”. Było o nim głośno w 2021 roku, kiedy to wygrał 12. edycję „Tańca z gwiazdami”, a także kilka miesięcy temu, gdy ogłosił rozstanie ze swoją wieloletnią narzeczoną. Falę komentarzy wywołał również zdecydowaną opinią na temat Halloween, nazywając popularny zwyczaj „obrzędami na cześć szatana”. Teraz z kolei wspomniał o osobach homoseksualnych.

Piotr Mróz o osobach homoseksualnych

Kilka tygodni temu Piotr Mróz podczas wywiadu z reporterką „Pudelka” na wspomnienie o amerykańskim święcie nie krył głębokiej odrazy. W trakcie rozmowy z kieszeni wyciągnął różaniec, który pokazał do kamery. – W październiku wyciągamy to. Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła – mówił.

Aktor, który już niejednokrotnie podkreślał w mediach swoją religijność, w niedawnym wywiadzie wyznał, że doświadczył zaskakującej fali nienawiści i krytyki w sieci. Co istotne, w rozmowie z Urszulą Grabowską artysta stwierdził, że w szczególności hejtowała go społeczność LGBT. Piotr Mróz wyraził zdziwienie i rozczarowanie faktem, że osoby, które same walczą o tolerancję i akceptację, w jego przypadku wykazały się brakiem zrozumienia i agresją.

– Poziom tego znienawidzenia, agresji, niechęci do drugiego człowieka... To mi się objawiło w bardzo dużej skali, co mnie przeraziło i jakiś sposób zdystansowało do społeczeństwa, a na pewne osoby się obraziłem. Osoby, które mnie nie znają, wyciągają z kontekstu, ubliżają mi – zaczął.

– Bardzo mocno zaatakowało mnie środowisko homoseksualne i nie boję się o tym mówić, czyli środowisko, które na co dzień oczekuje bardzo dużej tolerancji od społeczeństwa. Ale jak trzeba okazać tolerancji wobec drugiego osoby, to tej tolerancji nie ma wcale, a są naprawdę chamskie, uszczypliwe wyzwiska. Środowiska, które oczekują tolerancji, najmniej ją później dają – ocenił Piotr Mróz.

Czytaj też:

Dominika Chorosińska zachwycona zachowaniem polskiego aktora. W sieci burzaCzytaj też:

Majka Jeżowska uderza w Polaków. „Jesteśmy zbyt konserwatywni”