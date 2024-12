Gwiazdor Polsatu wyczekuje spotkania z księdzem. „Z korzyścią dla mnie”

Piotr Mróz znany jest z występów w serialach Polsatu, a także zwycięstwa w 12. edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Nie ukrywa, że wiara odgrywa bardzo dużą rolę w jego życiu, a wypowiedzi aktora dotyczące religii i Kościoła co jakiś czas obiegają rodzime media. Właśnie 36-latek zabrał głos w sprawie przyjmowania duszpasterza w świątecznym czasie. Wyznał, że czeka na tę wizytę.

Piotr Mróz o wizycie księdza

W ostatnim czasie więcej, niż o osiągnięciach zawodowych Piotra Mroza, mówi się o jego religijności. Kilka tygodni temu głośno było o jego zdecydowanej opinii na temat Halloween, które określił „obrzędem na cześć szatana”. Teraz z kolei promujący modlitwę różańcową i uczęszczanie do kościoła aktor odniósł się do nadchodzącej wizyty duszpasterza w swoim domu.

Choć nie każdy chce w czasie świątecznym gościć księdza, Piotr Mróz w rozmowie z „Plejadą” przyznał, że cieszy się na to spotkanie. Podkreślił, że przyjęcie duchownego to dla niego „naturalna kolej rzeczy” i widzi w tym korzyść – zarówno dla siebie, jak i swojego domu. Mimo wszystko aktor zaznaczył jednak, że decyzja o przyjęciu duszpasterza jest indywidualna i nie należy się w to mieszać. Warto bowiem dodać, że w prawie kanonicznym nie ma zapisów, które nakładałyby na katolików obowiązek takiego spotkania – osoby, które nie chcą wizyty księdza, nie popełniają zatem grzechu.

– Przyjmuję księdza. To jest indywidualna decyzja każdej osoby. Uważam, że to jest z korzyścią dla mnie i dla domu, w którym mieszkam. Patrząc na wiarę, w której zostałem wychowany, to jest naturalna kolej rzeczy i jestem zadowolony, że ksiądz przyjdzie i poświęci mi moje mieszkanie, więc ja nie widzę w tym nic złego. (...) To, że ktoś nie chce przyjmować, to jest czyjaś sprawa. Ja przyjmuję — zadeklarował.

