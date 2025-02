Jane Fonda uderzyła w Donalda Trumpa. „Mnóstwo ludzi zostanie zranionych”

Podczas tegorocznej ceremonii SAG Awards Jane Fonda postanowiła w subtelny sposób skrytykować ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. W swoim poruszającym przemówieniu artystka odniosła się zarówno do swojej kariery, jak i aktualnej sytuacji politycznej. „Nie możemy nawet przez chwilę oszukiwać samych siebie co do tego, co się dzieje. To jest bardzo poważne” — mówiła.

Jane Fonda ostro o polityce Donalda Trumpa

W niedzielę 23 lutego odbyła się 31. doroczna gala Screen Actors Guild Awards. Podczas wydarzenia za całokształt twórczości uhonorowano tym razem legendarną aktorkę i aktywistkę Jane Fondę. Kiedy artystka wyszła na scenę Shrine Auditorium and Expo Hall w Los Angeles i odebrała statuetkę, zaapelowała do kolegów i koleżanek po fachu.

– My, aktorzy, tworzymy empatię. Naszym zadaniem jest zrozumienie drugiego człowieka tak głęboko, że możemy dotknąć jego duszy – zaczęła 87-letnia gwiazda „Barbarelli”.

Następnie podkreśliła, że empatia „nie jest słaba” i powinni nas obchodzić inni ludzie. – Mnóstwo ludzi zostanie naprawdę zranionych tym, co się dzieje; tym, co nas spotyka. I nawet jeśli mają inne przekonania polityczne, musimy odwołać się do naszej empatii i nie osądzać, ale słuchać z głębi serca i powitać ich w naszym namiocie. Ponieważ będziemy potrzebować dużego namiotu, aby skutecznie przeciwstawić się temu, co do nas nadchodzi – kontynuowała.

W dalszej części przemówienia Fonda stwierdziła, że to historyczny moment dla Amerykanów. – Czy ktokolwiek z was oglądał kiedykolwiek dokument o jednym z wielkich ruchów społecznych – apartheidzie, prawach obywatelskich lub Stonewall – i zadał sobie pytanie, czy byłby tak odważny, by przejść przez most? Nie musimy się już zastanawiać. Żyjemy w dokumencie. To nie jest żadna próba – alarmowała.

– Bądźmy odważni. Nie możemy się izolować. Musimy pozostać we wspólnocie. Musimy pomóc bezbronnym. Musimy znaleźć sposób, by znaleźć inspirującą wizję przyszłość – zakończyła Jane Fonda.

Czytaj też:

Skiba ostro podsumował Trumpa. „Historia nic nas nie uczy”Czytaj też:

Madonna uderza w Donalda Trumpa. „To bardzo przykre”Czytaj też:

Matylda Damięcka ostro zareagowała na słowa Donalda Trumpa. „To przerażające”