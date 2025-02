Matylda Damięcka ostro zareagowała na słowa Donalda Trumpa. „To przerażające”

Matylda Damięcka, tak jak jej matka, ojciec i brat, również została artystką. 39-latka nie spełnia się jednak jako aktorka, lecz graficzka. Córka Macieja Damięckiego niejednokrotnie zabiera głos w tematach społecznie istotnych i nie boi się wyrażać swojego zdania, zamieszczając w sieci proste rysunki, które doskonale oddają rzeczywistość. Nie inaczej zrobiła tym razem.

Matylda Damięcka reaguje na słowa Donalda Trumpa

Niedawno Donald Trump zamieścił w należącym do siebie serwisie Truth Social wpis, w którym w ostrych słowach zaatakował Wołodymyra Zełenskiego. Nazwał go „dyktatorem bez wyborów” i oskarżył Ukrainę o to, że miała sprowokować konflikt z Rosją, co wywołało oburzenie wśród wielu polityków i komentatorów.

„Panie Prezydencie, Ukraina nie »rozpoczęła« tej wojny. Rosja rozpoczęła niesprowokowaną i brutalną inwazję, która pochłonęła setki tysięcy istnień ludzkich. Droga do pokoju musi być zbudowana na prawdzie” — podkreślił Mike Pence, polityk Partii Republikańskiej, który w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta USA pełnił funkcję wiceprezydenta.

Na graficzny komentarz zdecydowała się także Matylda Damięcka. Ilustratorka zamieściła na Instagramie ilustracje nawiązujące do obecnych napięć politycznych. Jedna z nich przedstawia Donalda Trumpa całującego w czoło Władimira Putina. Na innej z kolei można zobaczyć dolną część ciała kobiety w spódniczce w barwach flagi Ukrainy i bardzo wymowną męską dłoń, trzymającą ją za krocze. Do obrazka Damięcka dodała krótki, przewrotny komentarz: „Sama się prosiła”. Ponadto Damięcka opatrzyła post wpisem odnoszącym się do wypowiedzi Donalda Trumpa na temat sytuacji na Ukrainie: „Nigdy nie powinniście byli tego zaczynać”.

Jej publikacja spotkała się z dużym uznaniem ze strony internautów. W komentarzach czytamy: „Ależ to jest celne!”, „To jest tak w punkt, że aż przerażające”, „Bardzo prawdziwe i bardzo smutne. Demokracja ginie na naszych oczach”, „To jest dopiero początek – Trump się rozkręca”, „Źle się dzieje na świecie i obok nas. Ciekawe, czy wyborcy Trumpa zrozumieli swoją głupotę czy nadal go kochają. Wstyd, Ameryko” czy „Strasznie jestem wkurzony tym, co się dzieje. Naród Ukraiński i jedność europejska zostaną pożarte przez gangsterów w białych rękawiczkach. Tylko silni się liczą. Jak na ulicy w dzikim kraju”.

instagramCzytaj też:

Damięcka i Łukasiewicz: Poziom zadowolenia z życia na pokaz osiągnął apogeumCzytaj też:

Matylda Damięcka przerobiła słynne słowa Mariana Turskiego. Miała ważny powód