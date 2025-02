Prokop nie gryzł się w język. Na imprezie TVN wspomniał o Trumpie

We wtorkowy wieczór 25 lutego odbyła się ramówka stacji TVN na wiosnę 2025. W trakcie tego wydarzenia nie obyło się bez nietypowych zajść i komentarzy. Można do nich zaliczyć m.in. żart Marcina Prokopa na temat Donalda Trumpa. Publiczność szybko zareagowała.

Prokop o Trumpie na ramówce

Marcin Prokop bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych gwiazd TVN-u. Dziennikarz nie tylko pojawia się w „Dzień Dobry TVN” oraz „Mam talent”, ale także zazwyczaj prowadzi wszelakie imprezy stacji. Choć przeważnie zaskakuje publiczność swoją błyskotliwością, to nie zawsze jego riposty przypadają do gustu widzom. Kilka dni temu, bo 18 lutego br., poprowadził galę rozdania Bestsellerów Empiku, podczas której żartował na scenie z różnych sytuacji i osób. Nie wszystkim się to spodobało.

Jeszcze w trakcie trwania gali w sieci pojawiły się komentarze krytykujące postawę Prokopa. Widzowie pisali: „Ciężko się ogląda. Prowadzący nie do zniesienia. Parodia!”, „Bardzo się rozczarowałam. Po panu Prokopie spodziewałam się czegoś znacznie lepszego”, „Marcin Prokop inny niż zwykle”, „To na trzeźwo jest nie do zniesienia. Rozumiem publiczność”.

We wtorek 25 lutego Marcin Prokop z kolei wraz z Damianem Michałowskim poprowadził ramówkę TVN-u. W pewnym momencie dziennikarz wyznał, że chce podać informację, którą „docisnął kolanem, gdyż w pierwszej wersji scenariusza tego nie było”. – Jeśli sam się nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali – powiedział Prokop i zdecydował się zareklamować własne show.

– Proszę państwa, kolejna, szósta edycja programu „Niezwykłe Stany Prokopa”, zwłaszcza w tym momencie, w którym jesteśmy, kiedy Ameryka jest na ustach absolutnie wszystkich, kiedy mężczyzna o pomarańczowej skórze rozdaje karty przy stole, nie tylko u siebie, ale też w Europie, myślę, że szczególnie warto w tym momencie zwrócić na ten program uwagę – powiedział jednym tchem prezenter.

– Tak tylko mówię, nie napraszam się, ale... – kontynuował, a w tle można było usłyszeć okrzyki i brawa. – Zaraz po „Dzień Dobry TVN”, w TVN w każdą niedzielę – dodał na koniec Marcin Prokop.

