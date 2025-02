Myślała, że rozmawia z Mrozem. Straciła majątek

Kilka tygodni temu głośno było o pewnej Francuzce, która myślała, że rozmawia z Bradem Pittem. Kobieta chciała pomóc aktorowi, który miał potrzebować operacji i przesłała oszustowi prawdziwą fortunę. Okazuje się jednak, że podobne historie zdarzają się nie tylko poza granicami naszego kraju. Jedna z Polek również nabrała się na domniemaną rozmowę z Mrozem.

Polka myślała, że pisze z Mrozem

Media obiegła informacja, że 39-letnia Polka uwierzyła, że rozmawia z Mrozem. Przestępca przekonał ją, że może kupić od niego ekskluzywną kartę VIP, dzięki której wejdzie na wszystkie koncerty wokalisty w Polsce i inne prestiżowe eventy — bez dodatkowych opłat. Niestety, kobieta dała się nabrać i przelała oszustowi 21 tys. złotych. Po czasie zgłosiła sprawę na policję.

Sam Mrozu nie pozostał na to obojętny i opublikował w sieci nagranie, w którym zaapelował do fanów o ostrożność. — Parę miesięcy temu wrzucałem wam informacje dotyczącą fałszywych kont, które się pode mnie podszywają i po prostu chcą, jak się okazuje, wyłudzić od was pieniądze. Jeszcze raz przestrzegam i informuję: jedyny oficjalny kontakt ze mną jest przez mój management — zaznaczył Mrozu na Instagramie, podkreślając, że nie sprzedaje biletów prywatnie i nikt nie powinien przelewać pieniędzy za „specjalne oferty”.

— To jest plaga! My zgłaszamy te konta, a one pojawiają się ponownie. A wy bądźcie czujni — przestrzegł wokalista.

Co więcej, Mrozu opublikował później w sieci także pisemne oświadczenie. „Proszę, nie udzielajcie informacji o swoich wrażliwych danych, nie klikajcie w podejrzane linki, a tym bardziej nie wysyłajcie pieniędzy komukolwiek, kto za pomocą prywatnych wiadomości w mediach społecznościowych lub w emailach podaje się za mnie, lub za moich bliskich współpracowników” — zaapelował. Przypomniał też, że należy zwracać uwagę, czy informacje o jego koncertach i premierach pojawiają się na zweryfikowanych profilach z „niebieskim znaczkiem”.

