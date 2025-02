Tajemnice Danuty Szaflarskiej. Jej córka zdradziła zaskakujące informacje

19 lutego br. mija ósma rocznica śmierci Danuty Szaflarskiej. Aktorka była uwielbiana za role w takich filmach, jak m.in. „Pożegnanie z Marią”, „Przedwiośnie”, „Pora umierać”, „Żółty szalik” czy „Jeszcze nie wieczór”. Trzykrotnie zdobyła nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a dwukrotnie wyróżniono ją Orłem, polską nagrodą filmową. Podziwiana artystka doczekała się też dwóch córek. Jedna z nich ujawniła jakiś czas temu zaskakujące zdarzenia z przeszłości.

Córka Danuty Szaflarskiej o relacjach z mamą

Choć Danuta Szaflarska była uważana za jedną z najbardziej uznanych polskich aktorek, niewiele mówiło się o jej życiu prywatnym. Wiadomo, że była dwukrotnie zamężna i miała dwie córki – Marię ze związku z pianistą Janem Ekierem i Agnieszkę z relacji ze spikerem radiowym Januszem Kilańskim. Po śmierci artystki młodsza z jej pociech opowiedziała o swoim dzieciństwie w książce „Szaflarska. Grać, aby żyć” Katarzyny Kubisiowskiej.

Agnieszka Kilańska-Cypel wspomniała m.in. to, że chociaż znana aktorka spełniała się przed kamerą czy na scenie teatralnej, to rodzinie poświęcała mniej uwagi. Dodała, że do ósmego roku życia wakacje spędzała pod okiem gosposi, a później zupełnie sama, gdyż artystka miała nie mieć czasu dla swojego dziecka. Córka Danuty Szaflarskiej ponadto określiła matkę jako osobę apodyktyczną, surową i nieznoszącą sprzeciwu.

„Zazdrościłam innym dzieciom normalnego domu. Bo ja miałam strasznie samotne dzieciństwo – mojej mamy często nie było, a jak była, to odpoczywała po pracy. Szkołą się nie interesowała, na wywiadówkach nie bywała” – można przeczytać w książce.

Co więcej, Agnieszka Kilańska-Cypel do dziś nie potrafi też zapomnieć przykrych słów, które kiedyś usłyszała od matki. – Ale jesteś gruba. Aż przykro na ciebie patrzeć – miała bezceremonialnie rzucić Danuta Szaflarska.

