Grażyna Szapołowska handlowała papierem toaletowym. „Nie mieliśmy pieniędzy”

Grażyna Szapołowska należy do grona najbardziej szanowanych dam polskiej kinematografii, która była ikoną lat 80. Nie wszyscy wiedzą jednak, że 71-latka, która zagrała w ponad 70 filmach, ma za sobą burzliwe życie. Niedawno wspomniała o trudniejszych momentach w wywiadzie z Krzysztofem Ibiszem.

Trudne chwile Grażyny Szapołowskiej

Grażyna Szapołowska cieszyła się wielkim powodzeniem i miała trzech mężów. Z pierwszym z nich, aktorem Markiem Lewandowskim, tworzyła związek zaledwie przez kilka miesięcy. Drugie małżeństwo trwało dłużej, gdyż biznesmen Andrzej Jungowski ponoć codziennie kupował artystce świeży bukiet róż, a po ślubie podarował jej dom. To właśnie z nim aktorka zdecydowała się na jedyne w swoim życiu dziecko i urodziła mu córkę, Katarzynę Jungowską.

– Moja mama zrezygnowała z pracy kosztem niższej emerytury, ale poszła za mną i opiekowała się Kasią – opowiadała niedawno Grażyna Szapołowska w programie Krzysztofa Ibisza „Demakijaż”.

Aktorka mieszkała wtedy w Pustelniku, czyli podwarszawskiej wsi, w której mieli swój dom ogrzewany piecem koksowniczym. Kryzys sprawił, że rodzina nie miała jednak środków, by zdobyć opał. – Mama siedziała w tym Pustelniku zimnym, bo nie było koksu, był trudno dostępny. Nie mieliśmy wtedy jeszcze pieniędzy i mama paliła w piecu, ale żeby ukrócić okres tej zimy, zabierała Kasię, odwoziłam je do Torunia i tam moja mama spędzała czas z Kasią i moją siostrą – wspominała aktorka, dodając, że najtrudniejszy okazał się dla niej okres wczesnych lat 80.

W czasach PRL-u Grażyna Szapołowska borykała się bowiem z brakiem podstawowych środków, co zmusiło ją m.in. do sprzedaży towarów przywożonych z zagranicy. Była szczęśliwa, że w tamtym czasie mogła liczyć na kontrakt na Węgrzech, gdzie można było dostać towary, o których w Polsce stanu wojennego można było jedynie pomarzyć.

– To był ciężki czas, zima. Z Jadzią Jankowską grałyśmy wtedy na Węgrzech i przywoziłyśmy salami, ten papier toaletowy i pieluchy z Węgier do naszego kraju – mówiła w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem.

Dziś aktorka nie wstydzi się tamtych dni, bo to właśnie te wybory pozwoliły jej zachować godność i niezależność nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Mimo tego, jej małżeństwo z Andrzejem Jungowskim zakończyło się rozwodem. Podobnie stało się z trzecim małżeństwem artystki z dyplomatą Pawłem Potoroczynem, dla którego wyjechała do Los Angeles. Od 23 lat Grażyna Szapołowska jest z kolei w związku z biznesmenem Erykiem Stępniewskim, ale czwartego ślubu, póki co, nie bierze pod uwagę.

