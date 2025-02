Kinga Rusin uderzyła w polityków PiS. „Wiedzieli i widzieli”

Mimo tego, że po po zakończeniu współpracy z telewizją TVN Kinga Rusin zaczęła podróżować po całym świecie, nie zapomina o sprawach bliskich Polsce i Polakom. Dziennikarka dosyć często zabiera w mediach społecznościowych głos w kwestiach społeczno-politycznych i nie inaczej zrobiła tym razem. W najnowszym wpisie uderzyła w PiS i Donalda Trumpa.

Kinga Rusin o konsekwencjach wyboru Donalda Trumpa

W piątek 14 lutego br. Kinga Rusin opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcie na tle Białego Domu, które opatrzyła emocjonalnym podpisem. „PiS klaskał po wyborze Trumpa i klaszcze nadal. Czy to z głupoty, czy złych intencji, dziś mniej ważne. Ale liderzy i pomagierzy PiS wiedzieli i widzieli, że Trump jest admiratorem Putina. A cały PiS, w tym Kaczyński, Czarnek i Nawrocki to zwolennicy Trumpa. Łączycie kropki?” — napisała we wstępie. Następnie dodała, że według niej nie żyjemy w bezpiecznych i spokojnych czasach.

„Trump powiedział, że ufa pokojowym deklaracjom Władimira Putina: «Znam go bardzo dobrze. Myślę, że chce pokoju». Wspomniał też: «Chciałbym powrotu Rosji do G8». Od razu też zaakceptował żądania Rosji: Rosja zatrzyma to, co zagarnęła, Ukraina nie będzie w NATO, Ukraina musi szybko przeprowadzić wybory, bo Zełenski «ma słabe notowania». Na pytania, jakie będą ustępstwa Rosji, dał do zrozumienia, że nie żądał niczego. Czy dalej klaszczecie?” – kontynuowała, zwracając się do obserwatorów.

Następnie dziennikarka stwierdziła, że to prezydenci USA i Rosji zadecydują, jak będzie wyglądała ta część Europy. „Co jeszcze? Mocarstwa zadecydują o naszej części świata ponad naszymi głowami. Trump sam rozpoczął negocjacje z Putinem. Dał o tym znać Ukrainie i Europie po fakcie. Wygląda więc na to, że ktoś nam funduje właśnie drugą Jałtę i Monachium. To oczywiście ośmieli Putina, tak jak kiedyś ośmieliło... no właśnie. Obudziliśmy się w mniej bezpiecznym świecie” — podsumowała.

Jej publikacja spotkała się z żywiołową reakcją internautów. W komentarzach czytamy: „Jak zawsze p. Kingo w punkt. PiS to stan umysłu! Należy cieszyć się, że ich już nie ma przy władzy”, „Mnie też jest smutno i jestem przerażona. Na pocieszenie dodam, że mam wielu znajomych Amerykanów, którzy są też przerażeni i także twierdzą, że idzie zmiana porządku świata”, „Klaszcze, bo przekłada interes partyjny nad interes kraju. To jest krótkowzroczne i niebezpieczne!”, „Historia kołem się toczy” czy „No cóż, wygląda na to, że ludzie lubią populistów, złodziei, oszustów, przestępców i despotów”.

