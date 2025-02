Była gwiazda TVP zaapelowała do Nawrockiego. „Rozmawiałam z klerykiem”

Karolina Pajączkowska za czasów Jacka Kurskiego pracowała w Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła takie programy, jak m.in. „Wstaje Dzień” czy „Poranek Info”. Specjalizowała się w tematyce międzynarodowej, jednak w 2023 roku rozstała się ze stacją. Teraz dziennikarka, która nie ukrywa wartości chrześcijańskich, rozwija swój kanał na YouTube. W nowym nagraniu opisała, czego była świadkiem podczas wizyty w kościele.

Karolina Pajączkowska o upolitycznianiu Kościoła

W ostatnią niedzielę Karolina Pajączkowska udała się na niedzielną mszę, jednak została niemile zaskoczona. Wszystko przez osoby stojące przed kościołem, które zbierały podpisy poparcia dla Karola Nawrockiego – bezpartyjnego kandydata na prezydenta, choć sympatyzującego z PiS. Prezenterka postanowiła udokumentować to zdarzenie.

– Kiedy zaczęłam nagrywać, podszedł do mnie jeden z tych mężczyzn i zapytał, dlaczego nagrywam. Więc się zapytałam, dlaczego zbierają podpisy i agitują politycznie przed kościołem. I on mówi, że mogą stać, gdzie chcą, dlatego że stoją za terenem posesji, że mogą stać też na bazarze i innym miejscu publicznym, że mogą wszędzie zbierać podpisy – zaczęła.

Dziennikarkę nie zadowoliła taka odpowiedź, dlatego też poszła na zakrystię. – Tam rozmawiałam z klerykiem, który mi powiedział, że oni przychodzą tuż przed zakończeniem mszy i ustawiają się za terenem kościoła tak, że kiedy ta wielka grupa ludzi wychodzi z kościoła, to oni nawołują wprost do oddawania podpisów na Karola Nawrockiego. Później ktoś zrobi zdjęcie lub nagranie, wrzuci je do sieci i podpisze, że Kościół wspiera tę konkretną partię – tłumaczyła.

