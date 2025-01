Beata Kozidrak w końcu zabrała głos. „Jestem w trakcie leczenia”

Kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się niepokojąca informacja na temat tego, że Beata Kozidrak odwołuje swoje koncerty. Niedługo później okazało się, że powodem takiej decyzji jest fakt, iż wokalistka zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W mediach społecznościowych pojawiło się wówczas oświadczenie Andrzeja Pietrasa, w którym można było przeczytać, że piosenkarka nie pojawi się na scenie aż do końca marca. Jednocześnie nie ujawniono, z czym dokładnie się zmaga. Teraz 64-latka postanowiła osobiście przemówić do fanów. Zamieściła w sieci poruszający filmik.

Beata Kozidrak o swoim leczeniu

W czwartek 30 stycznia Beata Kozidrak zaskoczyła swoich fanów i opublikowała w mediach społecznościowych krótkie nagranie. Wokalistka wyjaśniła w nim powody swojej nieobecności, a także wspomniała, jak wielką siłę i nadzieję daje jej muzyka oraz fani, którzy zalali internet swoimi interpretacjami hitu Bajmu „Biała armia”.

– Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle... Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla... Ale kocham swój zawód. Kocham scenę i kocham muzykę – zaczęła.

– Zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę i wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda. A teraz wy dla mnie nagraliście jedną z moich najwspanialszych piosenek, „Białą armię”, która ma tak dosadny tekst – kontynuowała wyraźnie poruszona Beata Kozidrak.

Następnie wokalistka zaznaczyła, że wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi, a jej powrót do pełni sił jeszcze trochę zajmie. – Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie to jest dla mnie ważne, że jesteście ze mną. Grunt to otaczać się wspaniałymi, mądrymi, cudownymi ludźmi, a ja takich mam. Mam takich fanów. Bardzo wam za to dziękuję. I będę walczyć, dzięki waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie. A wtedy rozniosę ją! I zaśpiewam razem z wami: „Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz”. Kocham was i dziękuję – dodała piosenkarka w nagraniu na Instagramie.

