Beata Kozidrak ma problemy zdrowotne. Odwołuje koncerty

Beata Kozidrak już od 46 lat koncertuje z zespołem Bajm. Wokalistka, mimo upływu czasu, nadal tryska energią, a jej występy przyciągają tysiące osób kochających wylansowane przez nią hity. Niestety okazuje się, że artystka nie będzie mogła ich zaśpiewać w najbliższym czasie. Jej koncerty zostały odwołane.

Beata Kozidrak jest pod opieką lekarzy

Beata Kozidrak od lat utrzymuje się na scenie muzycznej, pozostając jedną z chętniej słuchanych artystek w Polsce. Cały czas wzbudza duże zainteresowanie i nie zwalnia swojego tempa. Wiadomo, że niedawno ogłosiła kolejną trasę koncertową – tym razem z okazji święta zakochanych. „Kochani! Mamy dla was niespodziankę. W 2025 roku w lutym – miesiącu miłości – ruszamy w kameralną trasę koncertową «Kocham Cię. Piosenki o Miłości». Zagramy dla was z towarzyszeniem 30-osobowego chóru La Via Voice oraz fantastycznego trio smyczkowego. Każda z sal koncertowych będzie jak «Kraina miłości» a «Myśli i słowa» sprawią, że niejedna «Krótka historia» okaże się jednak tylko początkiem, aby na zawsze «Być z tobą»... Czujecie już ten klimat?” – przekazała.

Zanim to nastąpi, Beata Kozidrak miała dać kilka przedświątecznych występów. Okazuje się jednak, że do nich nie dojdzie. W czwartek 28 listopada artystka poinformowała na Instagramie, że dopadła ją choroba – po raz pierwszy w życiu z aż tak wielką siłą. Z tego względu musi odwołać koncert w Poznaniu zaplanowany na 30 listopada oraz w Zielonej Górze, który miał odbyć się 1 grudnia. Choć nie zdradziła, o jaką chorobę chodzi, to zaapelowała do odbiorców, aby o siebie dbali.

„Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla was wystąpić w Poznaniu z Bajmem i w Zielonej Górze na koncercie «Christmas Time». Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania. Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się! Do zobaczenia wkrótce” – poinformowała Kozidrak.

Pod jej postem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Czytamy: „Wracaj jak najszybciej do zdrowia! Czekamy”, „My poczekamy ile trzeba, ważne teraz żebyś zadbała o siebie i w pełni sił wróciła”, „Szybkiego powrotu do zdrowia pani Beato, bo zdrowie jest najważniejsze, proszę dbać o siebie i wracać do nas jak najszybciej” czy „Beti, pamiętam, jak nawet z chorym gardłem śpiewałaś, więc wiem, że to nie jest jakaś drobnostka. Trzymam ogromnie kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia, odpoczywaj”.

