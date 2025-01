Beata Kozidrak przerwała milczenie. „Czuję wsparcie”

Co roku miliony osób czekają podczas sylwestrowych transmisji telewizyjnych na występy takich gwiazd, jak Maryla Rodowicz, Doda czy Beata Kozidrak. Tym razem fani wokalistki Bajm musieli jednak obejść się smakiem. Wiadomo, że 64-latka od pewnego czasu boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, przez które odwołała grudniowe koncerty. Teraz pierwszy raz od dłuższego czasu zabrała publicznie głos.

Problemy zdrowotne Beaty Kozidrak

Kilka tygodni temu media obiegła informacja o złym stanie zdrowia Beaty Kozidrak. Piosenkarka zmuszona była odwołać swoją nadchodzącą trasę koncertową i zawiesić działalność artystyczną z uwagi na pobyt w szpitalu. Wówczas oświadczenie wydał menedżer zespołu Bajm i były mąż Kozidrak, Andrzej Pietras.

„W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej Christmas Time oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i niekomentowanie zaistniałej — z przyczyn niezależnych od kogokolwiek — sytuacji” – pisał.

Później zarówno on, jak i wokalistka, nie ujawniali, jaki jest stan zdrowia 64-latki. Teraz nastąpił przełom. W środę 1 stycznia gwiazda sama złożyła życzenia noworoczne swoim fanom i udostępniła nagranie, które przygotowali dla niej koledzy z muzycznej branży (m.in. Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Joanna Kołaczkowska, Igor Herbut i Grzegorz Skawiński). Artyści zaśpiewali jeden z największych przebojów grupy Bajm, czyli hit „Biała armia”.

„Kochani moi, powoli wracam do zdrowia, dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie. A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję Wasze wsparcie. Wszyscy jesteście moją Białą Armią. Na Nowy Rok życzę wam zdrowia. Dziękuję i do zobaczenia!” – napisała.

Pod postem pojawiło się mnóstwo wspierających komentarzy od internautów. Czytamy: „Nic piękniejszego nie mogliśmy dziś zobaczyć... Beti, czekamy na Ciebie!”, „Ma pani wokół siebie nie tylko rzeszę fanów, ale również mnóstwo cudownych i dobrze życzących pani ludzi”, „To najpiękniejsze rozpoczęcie nowego roku”, „Dużo zdrowia”, „Beata, jesteś sterem! Wracaj do nas królowo” czy „Beatko, Twoja miłość do nas wszystkich, teraz wraca do Ciebie”.

Czytaj też:

Były mąż Beaty Kozidrak o rozpadzie związku. „Przechodziłem psychiczne tortury”Czytaj też:

Beata Kozidrak od lat zmaga się z tym schorzeniem. Już wcześniej trafiała do szpitala